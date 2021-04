Atalanta, Gasperini: “A Premier League? Pensei que o futebol tivesse acabado, graças a Deus na Inglaterra …” | Notícias

Treinador depois do Bolonha: “Arriscamos fechar tudo só para salvar 12 clubes. Se tivéssemos chamado, eu nunca teria ido”

Gian Piero Gasperini Ele tem um sucesso brilhante contra o Bolonha, mas poupa pouco Golpes contra o draft da Premier League“Arriscamos fechar tudo”, disse o treinador da Atalanta, “Não podemos mais jogar por nenhum gol – pensei na segunda-feira passada que o futebol havia acabado e tudo só porque 12 clubes foram eliminados. Felizmente na Inglaterra eles recuaram. Nós deve sempre esperar que eles acabem. “O garoto se torna um grande jogador e um time pequeno pode competir com os adultos. ”

O discurso só pode se concentrar em Questões financeiras E nos balanços da sua deusa, que conseguiu competir na Itália e na Europa com as contas existentes: “No primeiro ano que estive em Bérgamo, as equipas que apresentaram os meus jogadores atingiram dez vezes o que levaram aqui e eu disse-lhe que para trazê-los duas vezes o valor que teria sido suficiente (risos, ndr.) Então, com o tempo, nosso nível e nossas metas também subiram. Mas os orçamentos da família Percassi são uma lei, eles nunca poderão gastar 50 milhões de jogadores ou fazer um contrato astronômico. Se nos encontrarmos em uma situação como colocar aqueles 12 clubes em Bérgamo, tudo de alguma coisa. Então eles dizem que esses times têm milhões de fãs e isso justifica tudo … Mas pense se você estivesse em Florença (Fiorentina-Juve, ndr) jogou com a torcida, pense em como os treinadores e jogadores foram caluniados, como aconteceu na Inglaterra. Falaram sobre essa coisa do convite … Se tivessem sido convidados para a Superliga, eu não não foi. “

Sobre Jogo contra o Bologna, No entanto, pouco a acrescentar: “O Bolonha colocou muitas equipas em dificuldade, pelo que nos preparámos bem para determinadas situações. Depois, há claramente um campo, que destaca Atalanta que supera a superioridade numérica. Começámos com muita pressa e boa vontade a fazer. Muito bem, muitas vezes saímos das curvas e perdemos a clareza, também pelo excelente estado em que estamos no momento, então quando as coisas se acalmaram, as coisas correram melhor. Enquanto isso, pensamos que faltam dois pontos para conquistar A Europa matematicamente pelo quinto ano consecutivo. No que diz respeito à Liga dos Campeões, sei apenas que teremos de cometer um erro para que possamos ir buscá-la, o destino está em nossas mãos. Mas podemos fazer isso. “

Enfim uma piada Momento de ouro de MalinovskyEle chegou como meio-campista, perguntei sobre o desenvolvimento da função, pois ele jogou como o Ilicic e cresceu muito, agora ele está envolvido no jogo com muita consistência, é um atacante extraordinário, porém, oferece muitos assistências e muitos gols. Alguns problemas, primeiro com Covid Depois com uma hérnia, mas agora ele está em um final de temporada incrível. “