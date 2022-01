Dybala e Kiza, apenas um dos dois se recuperou imediatamente no campo

a Você é Que amanhã à noite às 20h45 deve enfrentar Nápoles – A condição é imprescindível nessas horas – ele se vê com duas novas compras, como as chamava Alegre Em uma conferência de imprensa, isto é Dybala e uma igreja . No meio-campo, o habitual quarteto desempenha o papel-título nas três posições, enquanto o estado de emergência prevalece na defesa. confirmou isso Bonucci Ele vai sair hoje e na próxima vez contra Roma , Sarah Danielle Rugani A começar do início, que é o que lhe aconteceu este ano já contra a Fiorentina (vitória por 1-1).

Existem três ausentes de Você é Na defesa: mais e Bonucci Na verdade, não há nenhum Kellini – Positivo para Covid – e peregrinos . Rojani central vai fazer com de legit , enquanto as gangues vão agir Alex Sandro e Quadrado , com de siglio No banco pronto para dar um descanso a um deles à medida que o jogo avança. escolhas Alegre Na ala eles são praticamente obrigados.

Juventus e Napoli, formação possível: Locatelli está seguro no meio-campo

O jogador deve usar a camisa como ponto de partida, no meio do campo Você é, está sendo Locatelli, que estará no centro com empregos de gerente. Além dele, como meio-campista, há três homens disputando duas camisas. eu CoelhoE Bentancur e Makini. Os franceses devem ficar no banco pelo menos inicialmente, deixando espaço para o uruguaio e o americano. ausente Arthur, positivo para cobiça e partidas Ramsey.

Juventus e Napoli, escalação possível: Dybala e Kiza voltam ao ataque

Juventus no ataque encontra de novo Dybala e uma igreja, está ausente por lesão nas últimas partidas de 2021. E talvez nem comece, com o argentino preferido sobre o ex-florentino. No centro de um ataque confirmado (também reconfirmado para o futuro) morata, e então Dybala É provável Bernardeschique terminou o ano em escalada. No banco, pronto para as sobras, certo uma igreja (Ausente desde o final de novembro) H ken.

Juventus 4-3-3: schisney; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancourt, Locatelli, McKinney; Dybala, Morata, Bernardeschi. Todos: Allegri.