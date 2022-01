Mercado de Transferências – Insigne-Toronto, aí está a assinatura! Contrato de 5 anos para 11,5 milhões líquidos por temporada

Lorenzo Insigne assinou com o Toronto Football Club. Sem dúvidas, sem reflexões: o futuro do atacante campeão europeu da NBA. O jogador e o clube já haviam chegado a um acordo à tarde, À noite, também chegou a assinatura do novo contrato Em uma reunião em um hotel romano. Portanto, a partir de 1º de julho, será a despedida do Napoli e da Série A em um translado gratuito.

A Insigne, segundo relatos da “Sky”, assinou um Contrato de cinco anos e meio com Toronto. Ele vai ganhar uma grande quantia, 11 milhões e meio líquido por temporada mais 4 milhões e meio de bônus. As negociações, que já duram algumas semanas, chegaram a uma fumaça branca no início da tarde. Um anúncio oficial está agendado para os próximos dias. Talvez na segunda-feira. Portanto, o jogador do Napoli segue os passos de outro italiano como Sebastian Giovinco, que deixou a Juventus há alguns anos para ir para Toronto, onde se tornou um ídolo.

Insigne, como mencionado, continuará a defender as cores do Napoli, onde nasceu e foi criado, até o final da temporada. Começando com um grande desafio contra Juventus Programado para o Dia da Epifania. E então, parta para a nova aventura na MLS. Toronto o espera, que decidiu focar no Made in Italy para tentar repetir a vitória no torneio que conquistou em 2017.

