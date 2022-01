Surto do vírus Corona em Nápoles: Spalletti também está entre os positivos – esportes – futebol

Nápoles, 4 de janeiro de 2022 – emergência sem fim: surto COVID-19 em casa Nápoles Ele está se expandindo cada vez mais, enquanto entra em muitos aspectos positivos Mario royE Kevin Malcuit E o mesmo Luciano Spalletti.

triste precedente

É óbvio que os três vão pular a próxima partida contra eles Juventus, com o lateral português, que de qualquer forma teria estado ausente devido à suspensão da transmissão. O boletim Azzurri é um verdadeiro boletim de guerra que se expande se considerarmos também a questão do acidente: a última placa neste sentido responde ao nome Fabian Ruiz, cuja persistência supostamente o impede do desconforto muscular que o tem assombrado por semanas após partir Turin. Partida que, salvo pelas intervenções da autoridade sanitária, deve ocorrer também para o resto da tropa azul tão distorcida: é improvável que Serie A Italiana Afastando-se de suas crenças que o levaram à reunião realizada há poucos dias para confirmar o heroísmo e a vinda Supercopa. Não é possível decidir de cima, então provavelmente eles estarão lá novamente ASL Para mover-se de forma independente, bloqueando certas corridas: um texto já visto em um passado recente, quando era antes de um arquivo Juventus – Napoli Foi inaugurado o procedimento para contornar o protocolo em vigor na época, gerando desigualdades. É possível que o mesmo cenário se repita esta noitecompreensão Esse futebol italiano (e não só) prometia ser rico em carvão.

Possíveis surpresas

Os bônus na meia podem ser encontrados por aqueles que podem aparecer ou reaparecer. No primeiro caso pode ser incluído Alessandro ZanoliO lateral direito, nascido em 2000 e que até agora só vestiu a camisa azul por alguns minutos depois de passar por um longo processo nas categorias de base: no caso de um sequestro na esquerda do Giovanni Di Lorenzo, Highlander com distinção no campeonato, lado escolar carpi Ele pode até fazer sua primeira aparição como proprietário emAllianz Stadium. Nem um pouco. A menos que ele tenha saído da pista da esquerda Faouzi Ghoulam, apenas para ficar no tópico para jogadores que podem sair do escuro. Para o argelino, é provável que aqueles que estão nos portões fiquem nos últimos meses sob o Vesúvio antes do término do contrato que dificilmente será renovado: talvez no caso da turma de 91 não haja nem mesmo um excelente teste contra Você é Pode ser o suficiente para mudar um destino já escrito. palavras diferentes para Zanoli, a coisa misteriosa à procura de uma identidade.

