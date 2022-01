Novak Djokovic, para o herói, não se aplicam as regras da Covid: se ele conseguir a isenção da vacina, poderá jogar o Aberto da Austrália

se eu fosse No. 1 para o mundo do tênis e uma amostra Responsável por Aberto da AustráliaAs regras da Covid não se aplicam a você. Ou melhor, pode ser contornado. Novak Djokovic Ele poderá participar da primeira rodada do Grand Slam, a partir de 17 de janeiro em Melbourne, como o próprio tenista sérvio anunciou em uma postagem no Instagram. a apenas humano Eles precisam de um certificado de vacinação Para entrar na Austrália, mas não Djokovic, que sempre se recusou a revelar se foi vacinado ou não contra Covid e agora diz que recebeu Isenção: “Eu me diverti muito com meus entes queridos durante o intervalo e hoje estou indo para a Austrália com licença de isenção. Vamos para 2022! ‘, ele lê seu post.

depois de retirar de ATP copo A partir de Sydney As dúvidas prevaleceram sobre a presença do número um do mundo no Aberto da Austrália, onde venceu as últimas três edições com um total de nove títulos. Craig Tele, diretor de Slam Down Under, foi claro: Os jogadores de tênis devem estar totalmente vacinados para jogar no Melbourne Park, mas parece que agora é possível participar mesmo com uma isenção.

Herói sérvio há muito tempo eleito ídolo sem faxE Por suas posições contra a vacina desde o início da pandemia. Agora, isso foi explicado pelo fato de que o jogador nº 1 do mundo pode participar mesmo que não seja imune ao Aberto da Austrália. conquistar por todos que realmente são exatamente o contrário para vacinações. uma mensagem possivelmente forte Numa época em que o mundo inteiro está lidando com o progresso Varante Omicron E as imunizações são a chave para evitar um novo colapso subordinar sistemas de saúde.

A Austrália relatou um recorde de 47.738 novos casos de Covid, a maioria dos quais são da variante Omicron e não são graves. Apesar do rastreamento extensivo e do fechamento de fronteiras, o país acaba de emergir de uma onda delta que enfraqueceu a ambição do governo de chegar a zero casos de coronavírus. Agora, como outros no resto do mundo, a Austrália depende de Campanha de vacinação para 91,5% da população que já recebeu duas doses e 2,5 milhões de doses de reforço.

Uma mensagem completamente diferente veio, novamente via Instagram, de outra atleta campeã, cestita Danilo Galinari. Blue, que joga na NBA, disse que se machucou e escreveu: “A vacinação é muito importante É a única maneira de erradicar essa praga. Não há razão contra vacinas que valem a pena Sofrimento e a frustração deste período pandêmico. então por favor, Continue vacinando! “

Uma posição completamente oposta à de Djokovic, que já existe Junho de 2020Poucos meses após a pandemia, Improvise como Organizador Dtorneios de tênis Convencido de que é errado adiar o retorno às atividades competitivas novamente. para ele Tour de Adria No entanto, ele se transformou em um arquivo o surto De infecções, a ponto de ele e sua esposa saírem positivo.