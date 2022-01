“A promessa à minha mãe, sinto muita falta. Peço justiça para ela» – Corriere.it

A partir de Mirco Graziano

O ex-jogador de futebol de hoje, Ray, volta à decisão de se barbear para proteger o abraço de sua mãe moribunda. Em seguida, analisa o torneio: “Esperava mais da Juventus, melhor foi o Andrezulli. O Inter não tem adversários, mas olho para Atalanta e Napoli “

Lele Adani está sem barba há dois dias. Ele cortou depois de dez anos, período em que queria “proteger” as preliminares que sua mãe lhe dera antes de deixá-lo. Sua postagem nas redes sociais afetou um pouco a todos. “Tenho muitas saudades – diz – mas sinto-o interiormente como uma força extra, transmite-me doçura e solidez, leva-me a lutar pela justiça em tudo o que faço».

Volte, vamos agora falar sobre coisas muito menos sérias. Como a corrida do campeonato é retomada?

“Se o Inter é dos últimos dois meses, então não há adversário para eles. Mas eu tenho muito respeito por Atalanta, que provou produzir muito mesmo nos dias em que perdeu pontos. Em termos de atitude, a equipe de Gasperini é sempre perigosa. E então devo dizer que até o futebol Nápoles Mantenha-o lá, bem monitorado. ”

Quantos em Inzaghi Inter?

“Dificilmente teríamos o Inter Simone Inzaghi sem Antonio Conte. Este último trabalhou de forma brutal na disciplina, no caráter dos seus filhos, e os fez crescer na cabeça, tática e tecnicamente: ver, por exemplo, Barilla, Bastoni e também Perisic … ».

Wanzaghi?

“É bom não nos livrarmos de nada da pista anterior. Ele pode ter simplificado e diversificado a forma como vivenciamos os treinos e as partidas, e garantido à equipe uma interpretação maior e mais livre durante a partida. Simone prepara meticulosamente o jogo, depois introduz tantas variações no campo que incentiva os jogadores a “inovar”, a encontrar o melhor caminho num determinado momento ”. READ Gianluigi Donnarumma, ainda tem problemas no PSG. Congelar Pochettino Raiola

Você esperava que a Juve fosse tão difícil no início da temporada?

“Fui o primeiro a esperar uma melhoria geral, um ajuste e uma transformação no futebol para o seu treinador. Nos últimos anos, vimos muitas realidades melhorarem e estou pensando no Milan (o grande trabalho de Pioli sob os olhos de todos), no Inter e na própria Atalanta. A Juventus também tentou com Sarri e Pirlo, mas eles estão de volta ao bom caminho. Assim que Allegri retomou, a ideia, a visão e o projeto tiveram que ser acordados e, em vez disso, tudo ficou muito decidido. Não digo isso apenas com base nos resultados, mas o problema é ver 4-5 jogos seguidos com o time seguro, equilibrado e pronto para seguir em frente para vencer pressionando e buscando o domínio, com um índice de risco consistente. Em vez disso, repito, tudo parece muito rígido, não digo casual, mas firme e destituído de entusiasmo, sim ».

Você vê os bianconeri isolados de situações importantes?

“Podem também voltar a disputar posições de destaque na classificação, não descarto. Mas esperava que a equipa encontrasse mesmo, entre as várias propostas que o futebol moderno se propõe e apresenta, uma identidade clara, e ao invés ela parece-me que não há aumento de velocidade, não há tentativa De controlar e conduzir o jogo. Em suma, hoje falta uma proposta digna de uma grande equipa. Parece-me que tudo é muito esperado, estamos a chorar. Juventus marca menos gols do que Empoli, Verona e Sassuolo … “

Você acha que isso é culpa de uma equipe que não está à altura?



“Absolutamente não, o valor não está em questão, é preciso analisar as razões do desempenho que não cabe ao nível dos indivíduos. É o treinador que deve elevar esse desempenho. Acho que por exemplo o que o Spalletti fez Anguissa. A Juventus trouxe 17 jogadores para diferentes seleções: algo está errado com a equipe bianconeri sobre valor e desempenho e isso deveria fazer as pessoas pensarem. Anguisea não pode ser mais alta do que Arthur, Bentancourt ou Rabiot. ” READ Inter e o mercado de transferência da Juventus, Vlahovic por sua vez

No geral, o que você acha deste torneio intermediário?

“É um torneio competitivo e atraente. Tirando os últimos três, é difícil vencer qualquer um. Muitas equipes têm uma identidade muito específica. Eu amo o Empoli: eles dão o melhor futebol em comparação com as possibilidades disponíveis; Andreazzoli deve ser consultada e tomada como exemplo. A especulação não é mais necessária, não é mais suficiente, não é mais viável ”.

O que você acha de Roberto Mancini?

“Eu sou grato a ele. Ele foi capaz de vencer revolucionando nosso futebol, removendo aquela marca de defesa até o fim. Antes do Roberto, eles nos viam como uma seleção nacional que especulava e não deixava nada como legado, senão um sucesso. Hoje, o mundo inteiro celebra a grandeza da Itália. O Il Mancio lançou um estilo, que é a melhor maneira de ficar no tempo. Juntámos as grandes forças do futebol a que chegámos e merecíamos vencer no Campeonato da Europa ”.

Sim, mas agora corremos o risco de perder a Copa do Mundo novamente.

“Será um drama. O peito está a inchar na frente da empresa, será necessário no final assumir as responsabilidades face ao fracasso».

Que tipo de seleção você precisará nos playoffs?

“Não se pode fazer prisioneiros. O melhor naquele momento, o mais apto e mais seguro é ir para o campo. Jogamos tudo em 4 dias, não é um ciclo de 2-3 anos: em dois jogos como este, há nenhuma derrota em torno do mato, e nem mesmo mais sequências. hierarquia clara.

Novos homens imediatamente?

“Zaniolo poderá nos ajudar se mantiver seu desejo de se rebelar e vingar as lesões. E Sakamaka está pronto.”

Portugal muito forte?

“Eles também não estão calmos.” READ Marotta está animada com Conte, mas está pensando no futuro

O que você achou do sorteio da FIFA?

A Itália já conquistou quatro Copas do Mundo e é a detentora da Taça da Europa, Portugal tem Ronaldo – um dos maiores de todos os tempos – e conquistou o penúltimo Campeonato da Europa: um nativo com certeza vai ficar na sua terra natal. Havia 6 sementes e 3 maneiras diferentes de chegar ao Qatar. É justo dar uma oportunidade a todos, estou com mérito absoluto, mas ao mesmo tempo é um absurdo não ter em conta os resultados em campo, a história e o prestígio das várias selecções, justamente para proteger o o evento mais importante de todos – esportes. Foi um manejo ousado e irresponsável da semente: errou-se. ”