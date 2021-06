Onde ver Espanha Portugal Sub-21: TV ao vivo e transmissão ao vivo

Onde ver Espanha e Portugal, primeiras meias-finais da Europa de Sub-21. A primeira partida que garantirá uma vaga na final europeia da categoria terá os dois países da Península Ibérica um contra o outro. Por um lado Espanha, recém-saído da vitória por 2 a 1 sobre a Croácia na prorrogação, graças ao lançamento de Javi Boadu, uma dobradinha. Por outro lado, o Portugal, depois de vencer por 5-3 na prorrogação sobre os Azzurri, depois que a equipe de Nicolato se recuperou duas vezes de um duplo duplo. À espera do Campeonato da Europa dos Grandes, os Sub-21 da Espanha e de Portugal vão apresentar muitos jovens talentos dos quais ouviremos falar no futuro.

Quando a Espanha e Portugal jogam, as semifinais da Europa sub 21

A partida entre Espanha e Portugal será realizada Quinta-feira 3 de junho 2021 dentro 18:00, no Estádio Ljudski em Maribor. O árbitro será o sueco Glenn Nyberg com seus assistentes, os compatriotas Mahmoud Beji e Andreas Soderqvist. O quarto árbitro será o esloveno Rade Obrenovic. Os precedentes entre as duas equipes mostram um equilíbrio perfeito. As duas seleções nacionais já se enfrentaram nesta competição 4 vezes, com 2 vitórias cada. Equilíbrio também em gols marcados, 5 para ambos.

Escalações possíveis: Escolhas de Luis de la Fuente e Rui Jorge

Espanha (4-2-3-1): Fernandez; Mingueza, Jillamon, Cuenca, Jenner; Zubemendi, Villar; B Diaz, Garcia, Cucurella; Ruiz. Treinador de fitness: Luis de la Fuente.

Portugal (4-3-1-2): costa; Dalot, Queiros, Leite, Tavares; Fernandez, Bragança, Vitina; Coroa; Leão, Mota. Treinador de fitness: Roy Jorge.

Stream ou não criptografado? Veja onde assistir Espanha e Portugal com menos de 21 anos na TV

o jogo entre Espanha e portugal Será visível na TV ao vivo exclusivamente no modo HD Rai 2, o segundo canal digital terrestre. Você também pode acompanhar o jogo durante a transmissão Peça de Ray, que é uma plataforma disponível em qualquer dispositivo conectado à Internet. A pré-partida e a pós-partida estarão visíveis em Ray SportCanal 57 digital terrestre. Por outro lado, os destaques da partida estarão disponíveis à meia-noite no site Uefa.tv.