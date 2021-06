As hienas mostram que Var Valeri falou com Orsato. Assistente: “Amarelo para mim”

A reportagem da TV negou ter copiado o próprio Rizzoli, Valerie e Orsato. O lábio é claro, assim como a emoção

Ontem, no Le Iene, foi transmitido o famoso relatório da Inter-Juventus de 2018, em que o árbitro Orsato se recusou a expulsar Pjanic. A partida que marcou o desempenho do Napoli, aconteceu no dia seguinte em Florença. Sarri falou sobre perder o torneio no hotel.

Com 1-1, com o Inter a 10 para demitir Vecino, Pjanic venceu Rafinha. Orsato estava a poucos passos de distância. Ele deveria ter dado um segundo cartão amarelo à Juve, restaurando a paridade numérica, e em vez disso alertado Dembrosio para protestos.

Na ocasião, o promotor da FIGC, Giuseppe Pecoraro, solicitou uma gravação em vídeo da discussão entre o árbitro e Farr, mas o áudio nunca foi entregue a ele. Agora as hienas estão tirando, mas sem fazer barulho.

Os jurados do ringue sempre confirmaram que Orsato não iria falar com Var, mas pelo vídeo que Le Iene produziu ontem, fica claro que Valerie apertou o botão vermelho que o ligava a Orsato várias vezes. Com a ajuda de dois surdos, a Mediaset tentou interpretar os lábios dos protagonistas.

Esta é a sua reconstrução:

“valerie diz “uuu verificar”Enquanto isso, o lábio de Gialatini diz: “Pjanic então presumivelmente estamos falando de um erro cometido pelo próprio Pjanic.” Check é a palavra pela qual os técnicos são solicitados a revisar a imagem, o que, pelo que podemos ver, ocorre por cerca de 10 segundos. Aos cinquenta e dois, Valerie diz “Ele tem uma mão amarela e outra amarela.”. Repete duas vezes. ”Neste momento, enquanto Var Valeri revende a ação nas telas à sua frente, ele percebe que o árbitro Orsato está com o cartão amarelo na mão e continua conferindo a ação. Alessandro:“ Do 57 segundo em diante, ele diz ‘vai, vai, manda.’, Manda, manda ‘(decodifica o lábio de Valerie, que põe a mão no botão vermelho mas aparentemente não o pressionou, editor)

Fica claro no vídeo que Valerie aperta o botão vermelho para falar com Orsato em campo. Diante dos investigadores, Valerie afirmou que havia perguntado ao árbitro quem ele pretendia alertar. O lançamento também foi confirmado por Orsato e Rizzoli. Por outro lado, os dois meninos surdos ajudando Le Iene citam outra explicação.

Valerie aperta o botão vermelho e diz “Eu verifiquei agora, o contraste está aí”, diz esta frase, “Eu verifiquei agora, o contraste está lá.” Alessandro: “Em 1 minuto e 5 segundos, Valerie me parece dizer ‘Eu verifiquei agora’, olhei para ele por um segundo, ‘Eu verifiquei agora , o contacto está em ‘. “Giuliano:” Já verifiquei que a assimetria existe, o árbitro provavelmente queria a confirmação do que viu, não o sabemos. Certamente estamos a falar de um contraste “.

Os dois parecem ter certeza de que é Valerie Aperte o botão vermelho Ele não faz isso para perguntar ao árbitro que pretende avisar, mas para confirmar que você verificou se “contraste” ou “conexão” está ocorrendo. E que falamos da culpa de Pjanic, não da censura de Dembrosio.

Continuando a percorrer as fotos, vemos Valerie ficar em silêncio por algum tempo, e depois pedir algo à sua assistente, mas sem apertar o botão vermelho.

Às 1h20, Valerie Gialatini pergunta ‘Quem avisou? e outras respostas “D’Ambrosio”. Mesmo esta última leitura não parece corresponder às afirmações dos juízes. Disse aos investigadores: Segundo eles, Valerie teria pedido a Orsato, que pretendia avisá-lo, antes de dar o aviso, para evitar cometer erros. Mas se as coisas realmente foram assim, que significado ele teria feito para Valéry pedir a mesma coisa 15 segundos depois de seu assessor, pergunta o repórter. Em breve, o assistente de Giallatini dirá algo a Valeri que se lê assim. Gialatini diz “Amarelo para mim, amarelo para mim” Valerie respondeu: “Claro!” “É amarelo para mim, é amarelo para mim”, disse Gialatini a Valerie, e ele repetiu duas vezes e Valerie respondeu “Sim, claro”. Já houve um momento em que Valerie, pressionando o botão vermelho, perguntou algo como: “A quem você vai avisar?” Filippo Roma pergunta aos dois meninos. “Não! A resposta de Giuliano ao que vi não parece.” “Não! Sinceramente não o vi, não o vi.” Alessandro confirma. Mais uma vez, a leitura dos lábios dos dois não parece corresponder à versão dos juízes. “

Filippo Roma, o autor do relatório, tentou comunicar-se com Rizzoli, Valerie e Orsato, mas nenhum dos três quis fazer qualquer declaração. O mesmo aconteceu com Gelatini e Damiano Di Yorio, que também estiveram presentes na sala de Phar naquela noite, e com o presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina.