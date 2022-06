“Saí do Inter pelo Cagliari para jogar mais e agora estou pensando na Copa do Mundo”

em 36 anos Diego Godin Ele não parece querer abrir mão da possibilidade de participar da 4ª Globalismo Plano de carreira Plano de carreira. capitãoUruguaique detinha o recorde de atuação com Celeste e novo de sua experiência com o Atlético Mineiro na segunda parte da temporada após deixar o Cagliari, concedeu entrevista aos canais da Federação Uruguaia para avaliar as últimas temporadas difíceis.

“Adeus ao Cagliari, desisti de muito dinheiro.” A procissão de aproximação do “Faraó” A Catar 2022, para o qual o Uruguai se classificou por pouco, foi de fato muito diferente das edições anteriores da Copa do Mundo, quando Godin era o fulcro da defesa do Atlético de Madrid. Aventura na Itália entre Inter O Cagliari não ficou feliz e o jogador não escondeu: “Quando saí do Inter para ir para o Cagliari, tinha consciência de deixar um grande clube que lutava pelo Scudetto, mas queria jogar mais. Então, quando saí da Sardenha, sabia que deixar a Europa não seria confortável para minha família e também desisti de muito dinheiro. Mas agora eu só me importo em chegar ao melhor da Copa do Mundo“.

