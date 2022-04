Trânsito e estradas fechadas na Maratona de Milão no domingo, 3 de abril de 2022

A 20ª edição do Grande Prêmio de Milão de 42 quilômetros acontecerá no domingo, 3 de abril Maratona de Milão 2022 Com partida e chegada ao Corso Venezia. A maratona, evento desportivo de importância internacional, sempre atribuiu grande importância à sustentabilidade, tanto que desde 2013 é reconhecida como a primeira maratona na Europa a receber o Certificado Resport, uma certificação da sustentabilidade ambiental e social da eventos esportivos. São cerca de 18 mil participantes na edição de 2022 para a qual a administração municipal, em linha com a prática generalizada da grande maratona internacional, disponibilizou a possibilidade de deslocação gratuita em transportes públicos, o que desencoraja a utilização do automóvel. aqui caminho completo.

Bloqueio de tráfego para o tráfego de atletas

Para permitir que este maravilhoso evento esportivo aconteça, está programado para acontecer no domingo, 3 de abril determinantes Para carros e transferências de transporte público. A área ao redor do Corso Venezia, onde os maratonistas começarão, será fechada ao tráfego a partir das 5h durante o evento, pois a estação de metrô Palestro também estará fechada. Depois disso, serão fechadas as áreas ao redor do autódromo, que terminará nos primeiros dez quilômetros no centro histórico, onde também está prevista a conclusão, e depois na área entre o Parco Sempione e a cidade de Fiera Milano. No restante da pista, apenas as ruas onde será realizada a maratona estarão fechadas para carros, que serão reabertos após a passagem dos corredores.

Ruas e ruas estão fechadas das 8 às 12

Corso Venezia, Piazza Oberdan, fortalezas da Porta Venezia; rua da cidade do rio; Praça da República Viale im Santo; Piazzale P. Clotilde; os fortes de Porta Nuova; Praça Xxv de abril; Viale F. Crispi; Bastioni de b. Volta; Praça Liga Lumbarda; Viale Elvisia Viale Byron Doh Street via Melzy Dirrell; Via Canova rue Milton Viale Molière Viale Alamagna Viale Gadio entrada para o Parque Sempione. Parque Sempione (Piazza del Canone); Via Legnano Piazza Liga Lombarda; Piazal Biancamano via della Moscova; Via São Marcos; Praça de São Marcos via Fatebenefratelli; via Dell’annunciata; por Dei Giardini; via Fatebenefratelli; Praça Cavour em frente ao Senado; Via San Damiano: Corso Monforte; Praça San Babila; Corso Matteotti, Piazza Meda via San Paolo; Corso Vittorio Emanuele II; Praça do Duomo; através de Mingoni; Via Santa Margarida; Piazza della Scala, Via Verde, via Dell’orso Contromano; através de Kausani; Largo Cairoli Foro Bonaparte Piazal Cadorna via Paleucaba; Viale Alemagna Viale Molière via Curie; via Venti Settembre

Estradas fechadas das 8h35 às 12h30

Piazza della Conciliação; através de um. de Giusano; via G. D’arezzo; via Del Burchiello; por Giotto; Via Buonarroti; Praça Buonarroti via Monte Rosa; Praça Amendola Viale Ezio, Praça Giulio Cesari; Viale Belisario, Viale Cassiodoro, Piazza Sixth de fevereiro; Viale Boisio Largo Domodossola, entrada do City Life Park via Anna Maria Ortese; As pistas internas do City Life Park

Estradas fechadas das 08h50 às 13h20

Viale Egenardo Viale Scarampo Viale de Gasperi, Praça Kennedy via Quattrocchi Contromano; via s.elia; por diomédio; Viale Cabrelli Piazzale dello Sport

Estradas fechadas das 9h05 às 14h

através de Aquiles; via Tésio; através de Harar via Novara via Casina Bellaria; via f.lli Gorlini; Via Lampignano

As estradas estão fechadas das 9h45 às 16h

via Achille Papa; via Don Luigi Palazzolo; A entrada do Parque Portillo. Passarela; Piazza Gino Valley Viale Scarampo Via Colleoni; Piazal Damiano Chiesa; por Emanuel Filiberto; Corso Sempione via Mascani; Viale Bianca Maria Piazza del Tricolor; Viale Magno, Piazza Oberdan Corso Venezia

As estradas estão fechadas das 9h20 às 14h30

via Omodeo; por Tchekhov; através de Kant; via B. Cruz; Via Quattrocchi; Viale de Gasperi Contromano; via Grácio; via Gallarate; Piazzale Accursio.