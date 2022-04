Roma, Fonseca: posso voltar para a Itália, e é aqui que | futebol | Principais notícias | Esportes e ir

entrevista por opiniãoex-treinador do RomaPaulo Fonseca, para falar sobre sua aventura na sede do Giallorossi. A primeira troca, no entanto, é Sobre a exclusão da Itália A partir de Copa do Mundo no Catar:

Acho normal, quando você não ganha e fica de fora da Copa do Mundo, você acaba falando de tudo. Para mim, um dos problemas da Itália é a Privamera: Não é competitivo e Não prepara os jovens para entrar no time principal. Por exemplo, temos em Portugal diferença b Quem joga na segunda divisão… isso significa que há um nível mais alto de competição para os jovens.

Então, em guerra na ucrâniado qual ele teve que escapar:

Estou bem aqui em Portugal com a minha família, estava lá quando começou a tragédia desta guerra e foi difícil. Agora, porém, é mais difícil. Não tenho palavras para descrever o que está acontecendo. O mundo inteiro vê isso, mas deixamos essas pessoas morrerem em uma situação em que são Também podemos ajudar mais. Eu tenho uma esposa ucraniana e meu filho de 2 anos é ucraniano, e meus laços com este país são tão fortes que é difícil ver o que acontece todos os dias. Tudo isso não é justo, é um povo que só quer paz.

De volta ao futebol e especialmente a ele Passado no GiallorossiFonseca revela:

Foi meu grande prazer Ser o treinador da Roma. Agora, não é fácil para mim falar sobre Roma e acho que não preciso. Os ciganos devem ser deixados em pazmas posso dizer que o passado Mourinho Ele ganhou e acho que eles vão terminar bem a temporada. Zaniolo? Minha Ele é um dos jogadores de futebol italianos mais talentosos. Não tive a sorte de tê-lo porque ele está lesionado há tanto tempo, mas ele é muito talentoso.

Então dê uma olhada no futuro e na possibilidade Retorno à Primeira Divisão: