Premier League italiana: primeiro Atalanta – Napoli, depois Juventus – Inter

Gasperini tenta parar Spalletti (que pode fisgar o Milan), e Allegri quer vencer Inzaghi, que precisa se encontrar. Aos 18 anos há também Samp Roma

A oito dias do final do torneio, cada partida tem um peso muito específico, mas não há dúvida de que a rodada de hoje é extremamente importante, e quase decisiva, para os altos do torneio. liga: no Atalanta – Nápoles (15h) E a Juventus – Inter (20h45) Quatro dos sete primeiros se enfrentam, ao qual temos que adicionar Sampdoria-Roma às 18h00, enquanto o líder Milan joga amanhã, a classificação de hoje pode registrar muitos choques.

Atalanta – Nápoles 15h

Luciano Spalletti tem grandes chances de chegar ao topo, mas para isso terá que vencer em um estádio muito difícil como Bergamo, mesmo que a Atalanta sofra alguns sinais de fracasso antes do intervalo. Uma chance de fazer piadas logo em dezembro, quando a deusa conquistou Maradona por 3 a 2. A boa notícia para Gasperini é que Boga está de volta porque Morell é um veterano do esforço sul-americano, assim como o retorno de Zapata, pelo menos fora do banco. O Napoli recupera Anguisa e Zielinski, mas terá que dispensar os excluídos Osimene e Rahmani, além do lesionado Di Lorenzo: uma chance para Mertens e uma possível estreia como dono de Zanulli.

Sampdoria Roma 18h

Depois de três derrotas consecutivas, a Sampdoria conseguiu novamente o sucesso antes do intervalo, uma injeção de otimismo que servirá Giampaolo contra a Roma em perfeitas condições (três vitórias e dois jogos nos últimos cinco jogos do campeonato) e acima de tudo um novo 3-0. no dérbi. Sampdoria aposta em Caputo e Sensi para travar Mourinho que, no entanto, não pode perder a sua casa porque a classificação é demasiado curta na zona da Liga Europa e a subida à Lazio dependerá do plantel que entrou em campo nos últimos jogos, sem Zaniolo ainda de pé atrás do problema no flexor.

Juventus x Internacional 20h45

O Derby d’Italia apresenta-se, e como tantas outras vezes, este também decidirá o destino do Alto. Se Allegri – que tem Alex Sandro e Zacharias se recuperando – vê Inzaghi (que tem um jogo a menos) passar depois de um campeonato completo, os Nerazzurri devem provar que saíram de um período negativo que os viu somar apenas sete pontos em seus últimos sete jogos. À frente da defesa do Inter, vazio de Vrij, e além de Vlahovic, será Dybala quem tentará encontrar os buracos certos: uma partida especial para Goya, a primeira após a falta de renovação oficial devido aos rumores do mercado de que ele quer. Marotta estaria interessado no cartão. Por outro lado, o ataque do Inter deve dar sinais vitais já que, com exceção do Eid contra o Salernitana, os nerazzurri marcaram apenas dois gols nas outras quatro partidas: Inzaghi aposta em Lautaro-Dzeko.

