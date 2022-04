Geerts vence a corrida 2, mas Vialle vence o Grand Prix! – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

17.55 A classificação geral é agora a seguinte: Geerts 174, Vialle 158 e Haarup 132, estes são os três primeiros. Enquanto em quinto lugar Adamo 115 pontos e Guadagnini oitavo 106 pontos.

Aqui está a ordem Origem para 2. corrida:

1 93 Geerts, Jago BEL YAM

2 28 Vialle, Tom FRA KTM

3 24 Horgmo, Kevin NOR KAW

4 11 Harup, Mikkel Dean Kao

5101 GuadagniniMattia ITA Gás

6 74 De Wolfe, Kay Ned Hoss

7 80 AdãoAndré ITA Gás

8 198 Benistant, Thibault FRA

9516 Laengenfelder, Simon GER

10 427 Frederiksen, Haakon Nor

11 517 Dedicatórias, Isak SWE KTM

12253 PANCHAR, JAN SLO KTM

13 38 Rubie’s, Stephen Phra Hon

14426 Moss, Conrad GBR KTM

15 27 Joyon, Tom FRA KTM

16313 Pollack, Petr CZE HON

17242 Teresac, Jacob CZ KTM

18 180 Ambiornson, Leopold Soi

19338 Olson, Philip Sue Hoss

20368 Nilsson, Samuel ESP KTM

21 272 Sérgio, Andrei Bor Yam

22104 Seydoux, Jeremy Gear KTM

23 87 Broman, Kevin Sui Yam

Guadagnini terminou em quinto, enquanto Adamo terminou em sétimo.

Iago corrida 2 vitórias Gertz (Bell) com a Yamaha, segundo Tom Vialli que, por sua vez, complementa a plataforma Horgmo.

-1 A última volta está prestes a começar!

-2 Adamo ficou em sétimo lugar, 4 segundos atrás de De Wolfe, que foi sexto.

-3 Guadagnini deve defender apenas o quinto lugar, a diferença é de dez segundos do quarto lugar.

Tempo limite, faltando as últimas três voltas.

1,00 Vialle agora deve se proteger de Horgmo e Haarup em segundo lugar.

1,00 Um ritmo demoníaco para o belga Gerets, que agora corre sozinho por oito segundos.

2,00 Astonishing Guadagnini bate De Wolf para terminar em quinto.

3.00 Haarup ataca Horgmo pelo terceiro lugar, uma luta entre dois Kawasakis.

4,00 Geerts agora parece ser dominante, mais de cinco segundos atrás de Tom Vialle.

5,00 Guadagnini fica em segundo lugar de De Wolff para o quinto lugar.

6h00 1 Geerts (Bel), 2 Vialle (Fra), 3 Horgmo (Nor), 4 Haarup (Den), 5 de Wolf (Ned), 6 Guadagnini (Ita), 7 Adamo (Ita), 8 Benistant (Fra). Estes são os oito primeiros.

7h00 O francês Vialle está agora mais de dois segundos atrás do belga.

8,00 Geerts tempo de impressão de rolo rápido 1: 51,046.

9h00 Stabile Guadagnini e Adamo, sexto e sétimo lugares precisamente para eles.

10h00 Horgmo parece estar lutando para seguir os dois primeiros.

11h00 Girts extraordinário nas curvas superou o primeiro lugar para o belga.

12h00 Vialle tenta aumentar o ritmo em um segundo e meio sobre o belga Geerts.

13h00 Um retorno extraordinário para Guadagnini, enquanto Girts passa para o segundo lugar.

14.00 Presentes são dispensados ​​para aqueles que passam o décimo primeiro, o sexto Guadagnini e o sétimo Adamu.

15.00 Vial bate Horgomo em primeiro lugar para o francês que voa com seu carro Kittem.

16h00 1 Horgmo, 2 Vialle, 3 Geerts, 4 Gifting, 5 Haarup, 6 Adamo, 7 de Wolf, 8 Guadagnini. Os 8 primeiros do ranking.

17h00 Guadagnini finalmente consegue ultrapassar Benistant, e Dutchman de Wolf está um segundo atrás.

18h00 Acirrada batalha pelo primeiro lugar, Geerts tenta recuperar da dupla líder que está a dois segundos de distância.

19h00 Vialle ataca Kawasaki Horgmo, que se defende.

20h00 Adam está agora mais de sete segundos atrás de Horgmo.

21h00 Guadagnini está praticamente atrás da Yamaha, uma diferença de menos de um segundo.

22h00 Parece que os três primeiros de Hurgmo (Noor), Vial (Fra) e Geerts (Bill) se separam do grupo de perseguidores.

23h00 Vialle voa com Ktm, a um segundo da Kawasaki de Horgmo.

24h00 Adam passa para sexto, enquanto Guadagnini tenta atacar a oitava posição ocupada pelo francês Benistant.

25.00 Girts faz um passe impressionante em presentear, e o fenômeno belga vem em terceiro.

26h00 Vialle está firmemente em segundo lugar atrás de Horgmo, que está tentando escapar há dois segundos.

27h00 Adam passa para sexto, ultrapassando Bharp.

28h00 Horgmo (NOR), Gifting (SWE), Vialle (FRA), Geerts (BEL), Haarup (DEN) são os cinco primeiros no momento.

29h00 Horgmo larga bem e é o primeiro, Guadagnini em nono e Adamo em sétimo.

Vamos lá!

17.05 Começamos a preparar as bicicletas para a partida.

17h00 venceu a corrida 1 da França Vialle, Adamo terminou em quinto.

O início das 16h55 está definido para 17h10

16h50 Boa noite e bem-vindos ao MX2 Live Race 2.

15h05 Obrigado por nos seguir e nos vemos às 17h15 para a Corrida 2!

15.02

Resultados completos da corrida 1 Mx2:

1 28 Vialle, Tom FRA KTM

2 11 Harup, Mikkel Dean Kao

3 74 De Wolfe, Kay Ned Hoss

4426 Moss, Konrad GBR KTM

5 80 AdãoAndré ITA Gás

6 38 Rubis, Stephen Fra Hon

7 198 Benistant, Thibault FRA

8 24 Horgmo, Kevin NOR KAW

9 93 Geerts, Jago BEL YAM

10104 Sydow, Jeremy GER KTM

11 517 Dedicatórias, Isak SWE KTM

12101 GuadagniniMattia ITA

13516 Laengenfelder, Simon GER

14313 Pollack, Peter Cz Hon

15338 Olson, Philip Sue Hoss

16253 PANCHAR, JAN SLO KTM

17 27 Joyon, Tom FRA KTM

18224 Teresak, Jacob CZ KTM

19 180 Ambiornson, Leopold Sui

20368 Nilsson, Samuel ESP KTM

21 87 Brumman, Kevin Swee

22272 Sergio, Andrei Bor Yam

23 427 Frederiksen, Haakon Nor

Esta é a ordem de chegada dos primeiros doze:

1 Vialle (FRA) Ktm.

2 Haarup (DEN) Kaw.

3 De Wolf (Ned) Mania.

4 MUS (GBR) Ktm

5 Gás Adamo (ITA)

6 safira (França) honra

7 Benistante (FRA) Inhame

8 Horgmo (NOR) Kaw

9 Geerts (BEL) Yam

10 Sedu (engrenagem) inhame

11 Gifting (Sueco) Mudo

12 Guadagnini (ITA) Gás

O último décimo segundo lugar é para Mattia Guadagnini.

O quinto lugar é o último para Andrea Adamo.

Tom Vialli vence o Haarup!!!

-1 O dinamarquês Harrop está apenas um segundo atrás do francês Tom Vial.

-1 Girts vai para o nono lugar!

Estágio final!!!!!

-2 HAARUP cai um segundo de Vialle para o primeiro lugar!!!!

-2 Guadagnini após a segunda queda em décimo terceiro lugar.

-3 Adam tentou atacar Mewse pela 4ª posição mas o piloto da KTM defende-se bem.

Quando chegar a hora, faltam apenas três voltas!!!

0.00 de Wolf (NED) sobe para terceiro, ultrapassando Mewse (GBR).

1,00 Enquanto isso, Horgo subiu para o oitavo lugar com sua equipe Kawasaki.

2,00 Enquanto isso, Geerts é décimo na classificação atual.

3,00 Os dois primeiros parecem bastante sólidos, e Vialle fica três segundos atrás de Haarup.

4.00 De Wolf (Ned) Adamo (Etta) ultrapassou agora o quinto para o siciliano.

5.00 A batalha pelo terceiro lugar está completamente aberta: Mewse (GBR), Adamo (ITA), de Wolf (NED) e Rubini (FRA) todos em 5 segundos.

6.00 Adam Mewse ataca, mas o piloto da KTM se defende.

7.00 De Wolf (Ned) bate Roubini para terminar em quinto, Adam agora tem que ter cuidado.

8.00 O fenômeno belga Jago Geerts subiu para o décimo primeiro lugar.

9.00 Guadagnini cai novamente e agora é 13º.

10:00 Haarup segue o chefe Tom Vialle em 2,5 segundos.

11h00 Horgo é 10º e parece que sua Kawasaki está em perfeitas condições após o acidente.

12h00 Vialle soltou 1:51.888, a KTM francesa parece estar literalmente voando.

13h00 Girts (Bélgica) é o décimo terceiro após o acidente.

14h00 1.5 A separação de Adam de Meuse está atualmente em terceiro lugar.

15.00 para os primeiros seis, os centros estão atualmente congelados com 1 Vialle (FRA), 2 Haarup (DEN), 3 Mewse (GBR), 4 Adamo (ITA), 5 Rubies (FRA), 6 de Wolf (NED).

16h00 Guadagnini é o mais rápido no momento.

17h00 Guadagnini é muito excepcional, que está em 11º para ele no momento.

18h00 1 Vialle (FRA), 2 Haarup (DEN), 3 Mewse (GBR), 4 Adamo (ITA), 5 Rubis (FRA). Este é o top 5 do momento.

19h00 Atenção Mewse consegue ultrapassar Adam, o siciliano cai para quarto.

20h00 Adam procura o segundo lugar para Harop.

21h00 O francês Vialle fica em primeiro lugar, ultrapassando o dinamarquês Haarup.

22h00 Índia Volato Guadagnini, agora com 15 anos.

23h00 Adamo está em terceiro lugar forte, enquanto Vialle está em segundo lugar mais rápido que Haarup que resistiu ao ataque dos franceses.

24h00 Uma largada barulhenta para a corrida 1, vários acidentes incluindo Guadagnini, que agora está em 16º.

25h00 Haarup (Den) primeiro, 2 Vialle (Fra), 3 Adamo (Etta).

26.00 Girts cai também!!!!!!

27h00 Haarup, Adamo, Vialle, Geerts quatro primeiros.

28.00 Horgomo também caiu, partida muito caótica.

29h00 Mattia Guadagnini Valen

Vamos lá !!!!!!!!

14.13 Os pilotos preparam-se para largar e espera-se uma grande prestação de Mattia Guadagnini.

14.10 Faltam apenas cinco minutos para o início da Corrida 1!

14.07 Tom Vialle (Fra) apenas décimo terceiro.

14.05 Os dez melhores qualificatórios foram realizados ontem:

1 voltas (pl)

2 Guadaninas (ETA)

3 Horgmo (e não)

4 de lobo (Ned)

5 fuga (dentro)

6 presentes (sueco)

7 safira (fra)

8 Adão (m)

9 Sedu (equipamento)

10 MUS (GPR)

14h00 Ontem realizou-se a qualificação para o Grande Prémio de Portugal e Guadagnini conseguiu passar para o segundo lugar, 3 segundos atrás do líder.

13h58 Boa noite e bem-vindo à transmissão ao vivo do Mx2 1 Race!

Olá amigos da OA Sport e sejam bem vindos Transmissão em directo do Grande Prémio de Portugal, quarta jornada do Campeonato do Mundo de MX2 de 2022. A classe de motocross mais leve retornará à ação no Agueda Racecourse no domingo, a partir das 14h15 com a Corrida-1 na distância habitual de 30 minutos mais duas voltas, depois a Corrida-2 estará no palco às 17h10 para premiar o Troféu do Grande Prêmio Lusitano.

O que podemos esperar desta nomeação? Gago Geert, líder da classificação geral com 137 pontos, certamente tentará estender mais os louros, liderado por Tom Vialli com 111 pontos e Simon Langenfelder com 110. Os italianos também estão interessados. Em quinto lugar, aliás, encontramos Andrea Adamo com 85 pontos e já um pódio, enquanto Mattia Guadagnini é sexto, excelente na última etapa na Argentina e pronto para se afirmar também em Águeda.

O MX2 Grande Prémio de Portugal terá início às 14h15 com a Corrida 1. A OA Sport traz-te a transmissão escrita em direto das duas brincadeiras, para que não percas nem um segundo do espetáculo de motocross em solo português.

Foto: Valério Orego