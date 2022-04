Inter vence em campo por 1 a 0, pênalti de Calhanoglu elimina Juventus da disputa pelo campeonato: Inzaghi a -3 do Milan | liga

E fundido. Após duas semanas de expectativa frenética, o grande partida A partir de 31ª rodada da Série A italiana Ele foiou No palco esta noite é 20,45 No Allianz Stadium em Turim: la Juventus por Massimiliano Allegri Com um placar de 1 a 0 contra a Inter, Simon Inzaghi, Em um adiamento que na verdade foi um desafio dentro ou fora, que elimina definitivamente os anfitriões do Scudetto e relança os Nerazzurri. Os bianconeri, após um início complicado, estão em 15 jogos consecutivos, enquanto os nerazzurri venceram apenas uma vez nos últimos cinco e estão em queda livre. Assim, a Juventus caiu para -7 do Milan e talvez -10 e do Napoli, enquanto a Inter avançou a três pontos do primeiro lugar. Um jogo que vale uma temporada, depois do empate da primeira mão e da vitória da Supercopa do Inter, os homens de Inzaghi ainda vencem: Allegri escolhe Dybala. Cuadrado, Morata e Velhović em primeiro lugar. No Inter de 1′ D’Ambrosio, Dumfries e Brozovic. Os bianconeri dominam o primeiro tempo: um cruzamento preto e branco de um erro de Handanovic, depois Dybala, Morata e Cuadrado tornam-se perigosos de longe. No final do tempo o pênalti chega ao VAR pela intervenção de Morata sobre Dumfries, onde Calhanoglu cometeu um erro na largada e depois marcou na segunda tentativa, com um pênalti contra a entrada de De Ligt na área. No segundo tempo, houve chance para a posição de Vlahovich e Zakaria, mas o resultado não mudou.

Fique em CALCIOMERCATO.COM para ler as informações detalhadas de Giancarlo Padovan por 100 minutos.