Milão, idéia forte de Skamaca-Giro. Morata OK 10 Million – Forzaroma.info – As últimas notícias como o futebol da Roma – Entrevistas, Fotos e Vídeos

O Milan conhece bem o perfil do candidato Gianluca xadrez: 24 anos, potencial expresso e ainda muito por expressar. Na lógica empresarial do clube, ideal: o investimento continha riscos, Scamaka já tem experiência no campeonato italiano e no campo europeu, e boas oportunidades para se promover nos rossoneri. Até os problemas físicos foram superados: ele completou a recuperação de uma operação no joelho direito, necessária após a lesão no menisco que em abril o obrigou a encerrar sua primeira temporada inglesa mais cedo. No total com o West Ham, entre Premier League e copas, ele marcou 8 gols em 27 partidas. A julgar pelas fotos com a roupa da Sardenha e mergulhando do barco, parece que o físico está treinado e os problemas agora são coisa do passado. Os britânicos de hoje desejam voltar dos gastos e Não desista do jogador emprestado. Uma solução (com uma possível opção de reembolso) foi apreciada pelo Milan. Embora Forte concorrência em Roma.