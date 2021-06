SBK 2021. Boletins do Estoril GP

Normalmente “canibais”, a reação de Redding e Gerloff é um pesadelo. Bautista Ausência de Como “seu” Honda

Com a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Superbike de 2021 apresentada no Estoril (Portugal), é tempo, como de costume, de dar votos aos campeões das corridas este fim-de-semana.

Bem, é claro, e Razgatlioglu, sem Redding. Mas o pior vem do casal Bautista-Gerloff.

Superbike 2021: Votação do Tour do Estoril (Portugal)

Jonathan Rea: 9,5

O “canibal” permanece o mesmo mesmo em um fim de semana “complicado”, conquistando mais duas vitórias (superpole Race e Race 2) e terminando em terceiro na dura corrida 1. Em uma pista desfavorável, pelo menos no papel, para a nova Kawasaki Ninja , os irlandeses do norte provam mais uma vez que a palavra vitória (103 em SBK) é a sua favorita no vocabulário. por todas as línguas. fenômeno.

Toprak Razgatlioglu: 9

Numa pista “amigável” da Yamaha, o jovem Turk mostra consistência e, por último mas não menos importante, que tem espaço para subir ao próximo nível. O talento está lá e a moto é um pouco menos, mas a este ritmo o único competidor confiável de Rea será o mesmo. Em 2021 e além. ênfase.

Alex Louise: 6,5

O companheiro de equipa da Irlanda do Norte confirmou as dificuldades que Verdona enfrentou no Estoril, mas depois de uma explosão na Corrida 1 terminou a carreira com um sexto (corrida do Super Bowl) e um quarto lugar dando vida a belos duelos. encontrado novamente.

Chaz Davis: 6

Caprichoso como poucos, na 1ª corrida tentou uma boa recuperação desde uma posição defensiva em sexto, depois na 2ª corrida, aproveita a boa posição na Superpole para se sentar no pódio ao lado de Rea. É uma pena que a equipe Ducati da Go Eleven seja idêntica a uma fábrica, e Redding, apesar de seus defeitos, reduziu as lacunas “importantes” em Davies. incompleto.

Scott Reading: 6

A vitória na corrida 1 é quase ilusória, visto que no momento do nocaute, Rea deve ser agarrado duas vezes, sujando e empatando, em parte, a temporada após apenas duas rodadas. O caminho em 2021 é longo, mas os bugs disponíveis estão quase no fim e a Ducati com certeza vai ensiná-lo. auto flagelando.

Garrett Gerloff: 4

O americano da Yamaha GRT Team é talvez o piloto mais talentoso depois de Rea e o único que realmente aspira ao MotoGP. Porém, há muito mais. Depois de tocar em Rea, no Estoril, mandou ao chão o inocente Rinaldi na 2ª corrida, negando ao italiano um pódio quase certo. Atrevido sim, mas isso é demais (e realmente vai começar fora do pit lane na próxima corrida). Imprudente (até demais).

Michael Ruben Rinaldi: 6

É claro que um passageiro Rimini e uma Ducati de fábrica ainda não estão “no mesmo comprimento de onda”. Mas, além de se manter sempre entre as “duas posições”, o italiano voltou à corrida 2 no melhor lado antes de ser eliminado por Gerloff, a uma velocidade de corrida interessante. má sorte.

Alvaro Bautista: 5

Primeiro um passageiro Honda, mas dado seu salário e currículo, o oposto seria estranho. Queda é sua marca registrada, e seu sétimo melhor resultado nas três eliminatórias significa que ele e o Fireblade estão inadequados para lutar no topo. Olhando para a Ducati e o MotoGP, não havia muitas dúvidas. Reclamar, então, é a joia de sempre. Eterno exagerado.