Lazio e Sarri são polêmicos sobre o clássico: “Estamos lutando na Liga dos Campeões e a Roma é fácil na Europa”

A vitória que precisávamos na semana que termina domingo à noite com o clássico. Mas a partida contra o Feyenoord, além das questões restritas, foi mais importante. Porque só com sucesso a Lazio poderá continuar a desenvolver as suas ambições de qualificação para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Os três pontos vieram no final de uma partida que em alguns momentos foi brilhante e em outros puro sofrimento. Mas Maurizio Sarri concorda com isso: “Fizemos um jogo em que estivemos sempre no topo do nosso jogo – diz o treinador dos Biancocelesti – mesmo nos momentos difíceis. Tivemos que sofrer, é verdade. Mas o Feyenoord é uma máquina de golos e conseguimos conceder muito pouco.” e não permitimos que se inscrevessem. Decidimos pressionar um pouco os zagueiros porque eles criam superioridade com o goleiro. “Fizemos tudo bem, o único inconveniente foi que nos últimos vinte minutos tivemos que aproveitar melhor alguns reinícios”.