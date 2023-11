Porto Royal Antuérpia 1-0: comentários ao vivo

Onde será realizada a partida: Estádio: Estádio do Dragão

Cidade: Porto

Capacidade: 50.431 espectadores19h57

A escalação inicial foi anunciada e os jogadores se aqueceram19h57

O primeiro tempo começa.21:00

7′ Gerano Kirk (Antuérpia) sofre uma falta no seu meio-campo.21h06

7′ – Erro de Zidou Sanusi (Porto).21h06

8′ Uma tentativa fracassada. O chute de pé esquerdo do jogador da Antuérpia, Michel Ange Palekwesha, do meio da área, cruzou para o lado direito. Com a ajuda de George Ilyinichina.21h07

9′ Jurgen Eckelenkamp (Antuérpia) sofre uma falta no seu meio-campo.21h09

9′ – Falta sobre Pepe Aquino (Porto).21h09

11′ Instantâneo bloqueado. Remate de pé esquerdo de Zidou Sanusi, jogador do Porto, de fora da área, assistência de André Franco.21h10

13′ Impedimento. David Carmo (Porto) tenta um passe longo, mas Zaidou Sanusi consegue entrar.21h13

15′ Uma tentativa fracassada. Evanilson, jogador do Porto, rematou de pé esquerdo do meio da grande área e passou perto do poste direito. Assistência de Steven Eustáquio com um passe vertical.21h14

16′ – Falta sobre Gerano Kirk (Antuérpia).21h15

16′ Zidou Sanusi (Porto) sofre uma falta na lateral esquerda.21h15

16′ Impedimento. Pepe (Porto) tenta um passe longo, mas Zaidou Sanusi consegue entrar.21h16

19′ – Falta cometida por Owen Findal (Antuérpia).21h18

19′ João Mário (Porto) sofre uma falta na lateral direita.21h18

19′ – Saída para Al-Hassan Youssef (Antuérpia).21h19

19′ Evanilson (Porto) sofre uma falta na lateral direita.21h19

20′ Alassane Youssef, jogador do Antuérpia, recebeu cartão amarelo por falta.21h19

21′ – Falta cometida por Owen Findal (Antuérpia).21h20 READ Voleibol VNL 2023. O favorito italiano é contra Cuba, mas cuidado com o zagueiro de Herrera, Wyant

21′ João Mário (Porto) sofre uma falta no campo defensivo.21h20

22′ A partida foi temporariamente interrompida por João Mário (Porto) devido a lesão.21h21

23′ A corrida recomeça.21h22

26′ O instantâneo foi salvo. Mehdi Taremi (FC Porto) de cabeça do meio da área foi defendido no canto superior esquerdo. Com cruzamento de Zaidou Sanusi.21h25

29′ Impedimento. Evanilson, jogador do Porto, lança um passe longo, mas Mehdi Taremi entra furtivamente.21h28

30′ O instantâneo foi salvo. Pepe Aquino (Porto) finalização com o pé direito do meio da área foi bloqueada pelo goleiro. Assistência de Evanilson.21h30

30′ Um pênalti foi concedido ao jogador do Antuérpia, Gerano Kirk, após uma falta dentro da área.21h30

30′ Pênalti para o FC Porto. Steven Eustaquio é derrubado na grande área.21h30

32′ Meta! FC Porto 1, Antuérpia 0. Evanilson (FC Porto) bate o pênalti com um finalização com o pé direito no centro do gol.21h31

35′ O instantâneo foi salvo. Al Hassan Youssef (Antuérpia) remata com o pé direito de fora da área, mas o guarda-redes bloqueia. Com a ajuda de George Ilyinichina.21h34

35′ A partida foi temporariamente interrompida por Al Hassan Youssef (Antuérpia) devido a lesão.21h34

36′ A corrida recomeça.21h35

42′ Uma tentativa fracassada. Mehdi Taremi, jogador do Porto, rematou com o pé esquerdo do meio da grande área e passou perto do poste esquerdo.21h41

42′ Instantâneo bloqueado. Remate de fora da área de Alan Varela, jogador do Porto, com o pé direito.21h41

43′ Uma tentativa fracassada. Mehdi Taremi, jogador do Porto, rematou com o pé direito pelo lado direito, mas passou perto do poste direito. Assistência de André Franco.21h43 READ Croácia - Espanha, final da Liga das Nações 2023: data, horário, horário, TV e transmissão ao vivo

45’+1′ Escanteio no Estádio de Antuérpia. Canto cobrado por Zidou Sanusi, jogador do Porto.21h45

45’+1′ – Falta cometida por Arthur Vermeeren (Antuérpia).21h46

45’+1′ Pepe Aquino (Porto) sofre uma falta no campo defensivo.21h46

45’+2′ O jogador do Antuérpia, Arthur Vermeeren, recebeu cartão amarelo por falta.21h46

45’+2′ Fim do primeiro tempo Porto 1 Antuérpia 021h47

45′ Substituição, Antuérpia. Gili Bataille é substituído por Richie De Laet.22h03

Início do segundo tempo: Porto 1, Antuérpia 0.22h03

47′ Escanteio no Estádio de Antuérpia. Canto cobrado por David Carmo (Porto).22h05

50′ – Falta cometida por Jurgen Eckelenkamp (Antuérpia).22h08

50′ Zidou Sanusi (Porto) sofre uma falta no campo defensivo.22h08

50′ A partida foi interrompida temporariamente por Zidou Sanusi (Porto) devido a lesão.22h08

51′ A corrida recomeça.22h09

51′ Decisão VAR: Sem redundância para Jurgen Eckelenkamp (Antuérpia).22h09

52′ – Jurgen Eckelenkamp (Antuérpia) foi expulso.22h10

55′ Impedimento. Um passe de Zino van den Bosch, do Antuérpia, mas Gerano Kirk se infiltrou.22h13

58′ George Ilyinichina (Antuérpia) sofre uma falta no campo defensivo.22h16

58′ – Falta cometida por David Carmo (Porto).22h16

58′ David Carmo (FC Porto) foi autuado por violação.22h16

62′ – Falta cometida por Owen Findal (Antuérpia).22h20

62′ Evanilson (Porto) sofre uma falta no seu meio-campo.22h20

62′ Owen Findal (Antuérpia) recebeu um cartão amarelo por uma falta.22h20

63′ A partida foi temporariamente interrompida por Owen Findal (Antuérpia) devido a lesão.22h21

63′ A partida foi temporariamente interrompida para Evanilson (FC Porto) devido a lesão.22h21

64′ A corrida recomeça.22h22

66′ READ Depois de Lautaro, Vecino também testou positivo para Covid - futebol O instantâneo foi salvo. Zaidou Sanusi (FC Porto) de cabeça do lado esquerdo da área. Assistência de André Franco com um cruzamento.22h24

68′ Uma tentativa fracassada. O cabeceamento do portista André Franco, do meio da área, saiu perto, mas passou pelo lado direito. Passe cruzado de João Mário.22h26

69′ Substituição no FC Porto. Francisco Conceição substitui Mehdi Taremi.22h26

69′ Substituição, Antuérpia. Entra Kobe Corbani para o lugar de Owen Fendall.22h26

69′ Substituição, Antuérpia. Arbenur Moja substitui Michel Ange Balikwecha.22h27

73′ O instantâneo foi salvo. Um chute de pé esquerdo do portista Evanilson, do lado esquerdo da área, foi bloqueado pelo goleiro no canto inferior direito. Com a ajuda de Pepe Aquino.22h31