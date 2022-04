M Sport-Formo: Portugal está em dúvida. A definir durante a semana

Ok lá para considerar o fato de que existe Testado em condições secasE isso certamente não ajudou Adrien. No entanto, não devemos esquecer que Muitos dos outros pilotos estavam na mesma situação que ele. Isso, para nós, é realmente frustrante. É algo que percebo dentro da equipe. Ele definitivamente entendeu o esforço necessário para montar a máquina. Ele estava trabalhando na oficina Junto com os mecânicos após o acidente de Monte Carlo, mas ele não está sob pressão como nessas situações. Quando você tem que colocar tudo de volta no tempo. Você não pode andar pela fábrica desculpa e trabalhar na oficina. Bem, somos uma equipe jovem, isso tentando desenvolver jovens pilotos, Essas situações podem ocorrer. Mas ainda é um ambiente em que se está exposto a uma pressão muito alta. e ele Ele deve aprender a gerenciar essa situação quando há.

A sensação é que a equipe, ao invés de punir Fourmaux, realmente quer tentar fazer o piloto entender que A mudança de marcha é necessária, E que as possibilidades não são infinitas. Adrien por sua vez, já deve ter acabado Assista a Breen e companhia. Do sofá em Portugalnão deve errar Envio de cliques extras Quando ele volta para o carro.

Lidar com o próximo evento com facilidade e terminar a corrida pode ser uma ótima maneira de fazer isso Pelo menos parcialmente restaurar alguma confiança, Então você começa a procurar o limite novamente. Adrien, como mencionado, ainda é jovem, mas ainda precisa tomar cuidado para não Oportunidade incrível perdida apresentado a ele por Wilson & Co.