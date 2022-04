Final da Copa da Itália, preços dos ingressos e data de lançamento revelados

Preços dos ingressos e data de lançamento para a final Copa da Itália Finalmente foi revelado. Juventus e Inter disputarão o Estádio Olímpico de Roma, que sediará um acirrado clássico italiano.

Preços dos ingressos na data de saída

Juventus Inter Certamente será uma das partidas mais esperadas do ano, dada a rivalidade histórica entre as duas equipes e o status da Coppa Italia.

A menos de duas semanas da partida, marcada para 11 de maio às 21, Série A italiana Informado sobre os preços dos ingressos e data de lançamento.

Os ingressos da Juventus foram reservados para os torcedores da Juventus curva sulmas também Distinti Sud e Tribuna Monte Mario no lado sul e Tribuna Tevere no lado sul.

Preços e data de lançamento

os preços? Vamos começar com 35 € dos dois curvas para mim 50 euros Do setor Distinti. Vai custar um bilhete no Tribuna Tevere em vez disso 135 eurosenquanto assistir ao jogo de Monte Mario, será o preço a pagar 190 euros.

dia de lançamento? Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir de 10h00 de segunda-feira, 2 de maioEstará disponível até 10 de maio.

Datas de adesão

Quanto aos torcedores da Juventus, a venda será reservada aos titulares do cartão até as 9h do dia 3 de maio.J1897 عضوية Associação“.

Das 10h00 de 3 de maio às 9h00 de 4 de maio, os torcedores da Juventus serão adicionados à venda reservada.Filiação Preto e Branco“.

Por fim, das 10h00 de 4 de maio às 9h00 de 5 de maio, também há espaço para titulares de bilhetes de época para a época 2019-2020.

Então, aqui estão os preços dos ingressos para a final da Copa da Itália entre Juventus e Inter e sua data de lançamento.

Como de costume, espera-se casa cheia em um dos jogos mais importantes da temporada, que entregará o troféu a uma das duas equipes.

Alessio Dambra