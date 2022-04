Rangers e West Ham Co

A primeira mão das meias-finais de Liga Europeia Com Leipzig e Frankfurt Quem ganhou o primeiro capítulo? formação Alemão Só conseguiu desbloquear o desafio de casa na final, com uma grande rede de Angelino, Isso me bate perceber; o Eintracht Em vez disso, ele passou para a Inglaterra com um gol, apenas um minuto depois, de Knauf quem lhe responde Antônio Antes da assinatura decisiva Kamada . Tudo permanece aberto para ver quem vai participar da final.

Angelino dá a vitória ao RB Leipzig: Rangers Ko

o Leipzig Ele ganha a primeira partida me acertando Perceber em casa. Um pouco de emoção no primeiro intervalo com apenas um empurrão de Angelino em meia hora, a defesa escocesa leu bem. Por outro lado, na segunda parte, o desafio ganha vida com os visitantes a tentarem apresentar-se ao lado do guarda-redes adversário, Nkunko Ele responde engajando McGregor seriamente, mas depois a calma retorna e depois leva os últimos cinco minutos para voltar e ver uma oportunidade, desta vez crucial. Ao responder a 85′ de um canto da defesa do Rangers, ele coordena bem Angeleno Quem de longe encontra o ângulo vencedor. O destino das duas equipes será decidido em Ibrox em sete dias.

Leipzig Rangers, relatório de jogo e estatísticas

Eintracht sai: 2-1 para o West Ham

Depois de invadir o Camp Nou, eleEintracht Também passa no campo West Ham Vencer a primeira mão das meias-finais. O time visitante leva 50 segundos para avançar com um cabeceamento Knauf Com pincelada. Martelos respondem com bowen Que em um quarto de hora só a coluna o deteve, mas aos 20 chegou a mesma coisa: Antônio Quando a porta está escancarada, ele não erra e, em estado de divisão, coloca tudo de volta no equilíbrio. Em repouso estava 1 a 1, mas aos 54 minutos os alemães colocaram a cabeça na frente Kamada O que mais uma vez confirma a conclusão de Soo Eun na rede. Ben Rahma Ele tentou responder aos ingleses no segundo poste esta noite, para privá-lo da alegria do gol. homens Moisés Desequilibrado e até Eintracht atinge a primeira floresta à noite, Kamada novamente o protagonista e, finalmente, bowen Com uma super invertida para acertar a terceira madeira do inglês com um travessão sexy. No apito final 2-1 Frankfurt, o árbitro foi adiado para a segunda mão.

West Ham – Eintracht Frankfurt, relatório do jogo e estatísticas