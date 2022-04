Inzaghi estimula o grupo e reencontra Handanovic

O treinador nerazzurri falou com a equipe: Ainda não perdemos nada. O capitão vai quebrar os dentes e estar lá em Udine

Depois da decepção, é hora da redenção. A corrida do campeonato, quatro dias após o fim, ainda está aberta. Com a dramática derrota em BolonhaInter Envie … o endereço para o diabo, com Milão A + 2 no ranking e o mestre de seu próprio destino. Mas a coisa sobre os Nerazzurri é “Não desista”: ele disse isso Simon Inzaghi Para a equipe diretamente na noite de quarta-feira após o nocaute, ele repetiu na manhã de quinta-feira em Appiano, quando os treinos foram retomados. Ainda assim, tudo é possível: vença todos e torça para que o adversário faça um movimento errado. Primeira rodada de domingo: O Milan recebe a Fiorentina em San Siro, aos 15, três horas após a Inter entrar em campo em Udine.

Para a ida à Arena Dacia contra o Friulians, e na volta da vitória do Florence na recuperação, oInter Você vai ter que deixá-lo ir Gravetos, Ela sofre de tensão muscular na sola da perna direita. mais no lugar D’Ambrosio Aquele Dimarco, o último partido honorário de Dall’Ara.



Boas notícias na frente Handanovic: Conforme relatado pelo Corriere dello Sport, a contratura na região lombar que o obrigou a sentar no banco ainda lhe deu alguns problemas, mas o capitão nerazzurri está pronto para ranger os dentes e ocupar seu lugar entre as hastes. Depois de “consolar” o colega ontem radu, Foi destruído pelo “pato” que custou a derrota em Bolonha. ausente Calhanoglu Por desclassificação, Vidal se recuperou – seu tornozelo direito não o incomoda mais – e Gagliardini é candidato a substituí-lo. Goossens, que está se recuperando de fadiga muscular, não vai arriscar: o ala alemão voltará para a partida na sexta-feira, 6 de maio, no San Siro vs.Empoli.