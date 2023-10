Mourinho, uma despedida antecipada da Roma: a oferta especial feita aos portugueses

José Mourinho queria tirar um pouco da areia das chuteiras: uma oferta especial para tirá-lo da Roma mais cedo

Os campeões Giallorossi começaram bem abaixo do esperado, principalmente depois de uma janela de transferências que gerou entusiasmo no mercado e trouxe um jogador de ponta como Romelu. Lukaku.

Obviamente, José acabou em julgamento Mourinho. O treinador português sempre foi um jogador central, para o bem ou para o mal, por isso todas as críticas são dirigidas a ele e não à equipa. Depois de aparecer de cinza nas últimas semanas, na coletiva de imprensa antes da partida contra… Frosinona Esta noite ele tirou algumas pedras dos sapatos e rugiu novamente. Uma oferta emocionante para se despedir da Roma antes do final do seu contrato.

“Ele abandonou 96 milhões da Arábia Saudita”: Mourinho discorda

José na conferência de imprensa Mourinho Ele falou sobre o show mais louco da história do futebol para revelar seu noivado no verão. Respondendo a quem chama de besteira hoje em dia: O pano de fundo do show Maxi.

No longo editorial da edição de hoje da Corriere dello SportDiretor Ivan Zazroni Ele revelou: “No verão em Setúbal ele fornecia ao Dan Friedkin Garantias para a sua sobrevivência, que o presidente buscava, abandonando 96 milhões de árabes”. O treinador português tinha em mãos uma grande oferta no verão e poderia ter-se despedido do Clube Capitólio, mas quis cumprir as promessas que fez após a final da Liga dos Campeões. Liga Europeia.

O dirigente da CorSport quis então dar algumas circunstâncias atenuantes a JM: “Thiago Pinto, tal como Mourinho, expirou o contrato e numa situação como a deles não é fácil trabalhar para o futuro”. Além disso, quem o conhece bem voltou a ver os olhos de tigre que estava desaparecido há várias semanas: “Ontem encontrei o primeiro exemplar de Mourinho e estou convencido de que também poderei ver a Roma novamente. dar tudo o que ele tem em campo.” Em suma, talvez a lenta recuperação das dificuldades destas temporadas iniciais possa começar precisamente com palavras O especial E a sua vontade de se vingar das tantas críticas a que foi sujeito.