“Isso é o que entendemos em determinado momento.”

Bérgamo – Começa novamente a partir do desempenho contra atalanta, Wojciech Szczesny Isto depois do último jogo negativo fora de casa frente ao Sassuolo Ele se redime na corrida Bérgamo Oferecendo o desempenho superior que leva a Juve Um ponto valioso no ranking. No final da partida, o goleiro polonês analisou a partida desta forma Estádio Joyce: “Jogamos sempre pelos três pontos, e empate sempre significa perder pontos. Um ponto merecido, sofremos no final e nessa fase era melhor não perder. Fomos melhores no primeiro tempo, eles foram melhores no segundo metade, e na segunda parte. No final chegamos a um ponto importante.”

Chesney enfrenta Muriel

Retorne diretamente ao voo Régio Emília O goleiro da Juventus explica: “Em Sassuolo cometemos erros, tanto eu como… os gatosMas quando o placar estava 2 a 2 poderíamos ter conseguido um ponto depois de um jogo terrível. Tivemos um desempenho melhor hoje, desculpe por não ter conquistado os três pontos, mas Atalanta Muito forte”. E por interferir no cruzamento há penalidade Muriel, Chesney revelar: “Não sei como você fez isso, mas também não sei como fez contra o Sassuolo. Houve uma defesa importante. Depois do erro você trabalha, aceita e trabalha.” O número 1 da Juventus conclui: “Acho que precisamos melhorar. Tivemos boas atuações contra a Lazio e a Udinese, mas também jogos em que tocamos mal na bola. Precisamos melhorar a nossa mentalidade para competir ao mais alto nível, agora há um grande derby, as seleções nacionais e depois disso.” Vamos começar de novo.”