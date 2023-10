Weissen, o goleiro perde a consciência: colisão durante a partida entre RKC Wallwijk e Ajax. Jogadores em lágrimas. O clube: “Ele está ciente.”

Inscreva-se no Google

Medo na Holanda, onde durante a partida da Eredivisie entre RK Waalwijk e Ajax houve um confronto entre o atacante do Lancers Brian Probbe e o goleiro…

Medo em HolandêsOnde durante a partida Como eu quero RKC Walwick e Ajax Houve confronto entre o atacante do Lancers, Brian Probbe, e o goleiro do time da casa, Etienne Weißen. Este último, que foi atingido no rosto após uma saída baixa, perdeu imediatamente a consciência e a situação pareceu perigosa desde o primeiro momento. O árbitro, seus companheiros e adversários chamaram os médicos.

Companheiros de equipe e adversários em lágrimas

O jogador foi imediatamente atendido e lençóis também foram utilizados para manter sua privacidade. Ao seu redor estavam companheiros e adversários em lágrimas. Ambas as equipes voltaram aos vestiários e o jogo foi suspenso enquanto Weissen era levado ao hospital. Proby, sentindo-se responsável pela lesão do adversário, começou a orar na quadra.

Clube: “Etienne está consciente e no hospital para fazer exames.”

«Queridos adeptos, estamos extremamente chocados com o confronto ocorrido em campo entre o nosso guarda-redes Etienne Vaesne – escreveu o seu clube nas redes sociais -. Podemos anunciar que após extensos exames médicos, ele recuperou a consciência e foi levado ao hospital para novos exames. Desejamos a Etienne muita força e força e esperamos que ele esteja conosco novamente em breve.”

