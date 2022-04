Rali de Portugal, recorde 12 Rali 1

O Rali de Portugal propõe-se como uma das provas mais emocionantes de 2022. Serão 100 tripulantes inscritos, número difícil de alcançar numa prova do Campeonato do Mundo WRC e 12 serão o Rally1, um verdadeiro recorde.

Todos os campeões mundiais estarão presentes e o duelo entre os dois fenômenos franceses, já visto em Monte Carlo, será renovado. Campeão mundial Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris) H Sebastian Loeb (Ford Puma M-Sport) e vencedor do prêmio “Monte”.

Os juízes do Grande Prêmio da França começarão no meio do grupo com liderança efetiva Callie Rovanpera (Toyota GR Yaris), o grande vencedor na Croácia após uma corrida incrível e multifacetada. Ogier dividirá o cockpit com Veillas e Loeb com Galmiche, como no Principado.

Os três grandes campeões serão eles, mas a competição deve ser sentida. Na Croácia, a Hyundai Motorsport deu excelentes sinais e espera-se que os três pilotos da equipa coreana se saiam bem. fora tanakfinalmente renovado na Croácia, Thierry NouvelMuito rápido, mas azar e de volta Danny Sordoestreou-se no Rali 1 no “quase” rali caseiro.

Espera-se também uma reacção de Portugal Elvin Evans (Toyota GR Yaris), em uma temporada que parece não estar decolando, para completar as fileiras dos japoneses Takamoto Katsuta.

O novo Ford Puma M-Sport parecia muito pequeno sem Sua Majestade Loeb e as estradas de terra portuguesas vão-nos mostrar o valor do carro no terreno e se Loeb realmente faz a diferença. Veremos 5 carros de Wilson, mais Lube Craig Brin3º lugar na liga, José GreensmithE Adrian Formocerto, e Pierre-Louis Loubet.

A lista também é excelente no campeonato WRC2, entre outros os italianos marcaram presença Fabrizio Aringhi E Massimiliano Bossi (Skoda Fábia).

Com a Skoda veremos Mikkelsen, Gryazin, Marko, Bruno Polasia, Kagitanovic, Ingram, Araujo e Markczyk novamente, com Oliver Solberg, Sonnen, Magalhães e Lopez com Hyundai. Após a impressionante vitória na Croácia, veremos Rosell novamente em um Citroen C3, assim como Camelli, Lefebvre, Solan, VW Polo para Petarinen e Linama, enquanto Case receberá um Ford Fiesta.

