Giroud do Le Figaro: “Tenho a ambição de um jovem de 20 anos, apesar de ter 35”

O Milão Durante a próxima janela de transferências, ele terá que encontrar e contratar um atacante que faça Zlatan Ibrahimovic respirar nos muitos compromissos que os rossoneri terão que enfrentar na próxima temporada. A necessidade de encontrar outras informações classificadas surgiu já em janeiro, e Paolo Maldini e Frederic Massara decidiram nomeá-los por 6 meses, Mario Mandzukic . Uma escolha que, infelizmente, não deu certo: na verdade, o croata se lesionou com mais frequência do que Stefano Pioli.

Mas agora, com o retorno à Champions League, os homens do mercado de transferências não podem cometer erros. Certamente não faltam alternativas como Scamaca ou Vlahovic, mas elas custam muito. É por isso que o Milan, nas últimas semanas, passou a negociar com Olivier Giroud. O campeão mundial nascido em 1984 parecia um passo mais perto de aterrissar no Linate, mas o Chelsea aplicou uma cláusula de renovação de uma temporada, com o objetivo de não permitir que o francês se mudasse para outro clube como o Arsenal. Os Blues, apesar da renovação, podem dar o cartão do jogador ao Milan.