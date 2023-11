Rádio Real Olimpia comenta rumores sobre Austin Rivers e Juan Nunez

“Esta notícia foi dada hoje (ontem, ed.) no navio Prialpina, e rapidamente direi quem é. O craque, nascido em 2004, é espanhol e atua como goleiro titular no Ulm, entre outras coisas, com contrato de dois anos. Ele é um produto do Real Madrid. No ano passado ele disputou sua primeira temporada em Ulm, na Copa da Europa os números foram de 7,6 pontos, 3,3 rebotes, 4,5 assistências, 1,1 roubadas de bola.



“Ele fez uma boa Copa do Mundo, com números de roubos que podem ser muito atrativos. “É possível que ele seja liberado por meio de uma aquisição e registrado imediatamente, mas não tenho conhecimento de nenhuma negociação em andamento no momento.”