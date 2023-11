A despedida de Roma está cada vez mais próxima. Árabe ou Riyal em 2024

“É possível vencer graças Ao coração, mentalidade e conexão com a torcidaEsta é a receita para isso José Mourinho Ele continua avançando para Roma. Apesar das críticas dirigidas ao início de temporada desastroso e dos rumores de demissão, o treinador português continua sentado no banco dos Giallorossi. E Seus objetivos não mudam: Melhorar a posição na tabela da Liga Italiana (Roma em sétimo lugar, editor), confirmar o excelente desempenho na Liga Europa (três vitórias em três partidas e liderança do Grupo G) e avançar na Copa da Itália (na rodada de janeiro de 16 com Cremonie).

Não à renovação do contrato de Mourinho

mas Distinto Ele ainda pode deixar a capital e a Liga Italiana No final de junho de 2024 devido ao término natural de seu contrato. De acordo com o que relatei Corriere dello Sporto A empresa de Friedkin não parece pronta para continuar Com José Mourinho. Não há renovação no horizonte para o treinador português, que deverá deixar a Roma Próximo dia 30 de junhoIndependentemente dos resultados obtidos durante a temporada.

Real Madrid ou Liga Profissional Saudita

No entanto, Mourinho continua a ser um “homem do mercado”. O nome do português está na lista há muito tempo A Liga Profissional Saudita, o campeonato saudita muito rico. E no verão eu cheguei Uma oferta no valor de 120 milhões de euros No espaço de dois anos, o treinador português recusou-se a permanecer em Roma. A alternativa é o Real Madrid. segundo Mundo dos Esportes“Don” Florentino Perez decidiu voltar a apostar no treinador português Para substituir Carlo Ancelotti Quem deve sair no final da temporada Merengue. Com o Real Madrid, Mourinho venceu a Copa del Rey (2011), a Liga Espanhola (2012) e a Supercopa da Espanha (2012).