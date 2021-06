Mercado de transferências da Juventus, anúncio de Royo: “Donnarumma já assinou”

O futuro de Donnarumma manchado em preto e branco: o goleiro como o novo jogador da Juventus, as declarações

Conforme contado por Calciomercato.it, A Juventus é a equipa da pole position para Gianluigi Donnarumma. O goleiro está no último mês de contrato com Milão Mas não haverá renovação: a empresa focou nisso Minyan, Comprado de Pouco Foi anunciado na semana passada. Resta decidir o futuro dos ex-99 rossoneri e há quem diga que tudo já está decidido. Para acompanhar e interagir diretamente com as últimas novidades da Calciomercato Inscreva-se no canal do YouTube

O jornalista Cristiano Roy que falou na ‘Juventibus’ diz:Donnarumma Ele já tem um contrato assinado e não vai ser assinado, senão nunca vai se separar do Milan. ”O jornalista continua:“ Não tenho dúvidas de que ele vai para a Juventus, os do Barcelona são apenas boatos. Eles têm Ter Stegen Como primeiro e segundo guarda-redes, ganha muito. ”

Leia também >>> CM.IT | O mercado de transferências, Juventus e Icardi: A situação é clara de negação

Não apenas Donnarumma: “Sem chance de Calhanoglu ficar no Milan”

mas em casa Milão Não é apenas uma despedida de Donnarumma. Calhanoglu se encontra na mesma posição de um goleiro, e a separação também parece clara para ele. O próprio Royo diz sobre o meio-campista: “Não há possibilidade disso Calhanoglu permanece. Se quisessem atender às suas demandas, já o teriam feito: o objetivo do Milan é diminuir a massa salarial e quer um jogador que cobra metade da conta turca. ”Também para Calhanoglu, há um interesse concreto pela Juventus, atraída por a possibilidade de dar um duplo tiro em um acordo de transferência gratuita.

O Milan se prepara para não renovar o turco, e entre os nomes associados aos rossoneri para substituí-lo está Rodrigo de Paul: o camisa 10 da Udinese é mais um jogador que faz os caminhos da Juventus e do Milan se entrelaçarem. .