Inter, uma corrida rápida para Rettigi: o encontro para vencer Milan e Simeone… | primeira página

A pessoa que chega promete ser como Verão Matteo Retigui. para a frente de tigre E pela seleção italiana Ele é o homem do momento: todos o querem. de Milãoque se mudou primeiro, no Inter Mesmo os pretendentes mais recentes, na Itália e no exterior.

Rumores – Todo mundo realmente fala sobre ele. De fãs de primeira viagem a críticos que veem algo precipitado e imerecido em sua viagem à Itália. Ele tenta se isolar, e faz o que faz de melhor: gravar. fiz isso com Inglaterra e Mancini, que o mima, espera aparecer com ele Malta. Também na Argentina, a ponta foi cultivada em viveiro boca Juniors É um tema de conversa. Muitos já se arrependem da escolha do “italiano” durante o treinamento escadaria Realmente há uma razão para isso. Arquive o discurso nacional embora Resta saber qual time Retegui jogará na próxima temporada. Sua etiqueta pertence a romper Mas o Tigre, time que está emprestado, já deu a entender que vai trocar metade por um valor superior a dois milhões de euros. Até agora, a certeza e o futuro permanecem uma incógnita.

futuro – Dissemos que todo mundo está falando sobre Retegui. Sérgio também fez isso MassaE Ministro da Economia da Argentina E muito perto do departamento de tigres. para Rádio mitraComo alguém familiarizado com os fatos, faça uma observação sobre o que as equipes estão procurando. Após a convocação e o gol contra a Itália, Mateo recebeu imediatamente cinco ofertas diferentes, todas nas últimas três semanas. Então, claramente, o jovem de 23 anos com dupla cidadania pode sair. Destas cinco propostas, pelo menos quatro vêm da EuropaPalavras claras e diretas, às quais se juntaram também as especificações que os clubes já procuraram encontrar. Na Itália, os primeiros contatos foram com Inter, Milan e Atalanta, enquanto no exterior o Atlético de Madrid se aproximou dele. Gostei do jogador conforme indicado TyC Sports. Mas na Argentina eles desistem Primeiro lugar para o Inter. Os nerazzurri já tinham conseguido ele conhece Em Buenos Aires com Carlos, pai do menino, enquanto Zanetti supostamente “trabalha” Ezequiel melaraniacabeça de tigre. Em suma, o Inter está em Retegui e quer antecipar uma competição intensa e acirrada.