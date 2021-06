Calciomercato Roma, há acordo | Uma chance de 20 milhões na liga italiana

O mercado de transferências está à nossa porta e a primeira visita está prestes a chegar. O jogador está a um passo da Série A italiana.

Não apenas novas contratações e renovações a serem assinadas, mas também alguns jogadores a serem recrutados. Este é o objetivo do Giallorossi Club na próxima sessão do mercado, que será inaugurada oficialmente em 1º de julho e terminará em 31 de agosto. Atualmente o maior troço é o meio-campo, mas com ausência Cristante e Pellegrini (Ao lado de Spinazzola) Você não verá mais ausências. Não há nenhum “romanista”, porém, convocado para a Copa América. Em suma, José Mourinho poderá realmente contar com todos os que estiverem disponíveis, exceto os três jogadores mencionados acima e os dois jogadores que retornam. Florenzi, Ander E. Olsen (também no Euro 2020)E a Incluindo Niccolo Zaniolo, Agora pronto para voltar após vários meses de ausência.

Mercado de transferência em Roma, filmado na Série A

Quanto ao mercado de transferências que se aproxima, há uma chance de uma etapa para o clube da Série A. O jogador é Sergio Oliveira Apenas algumas horas atrás eu me aproximei de Roma, que, no entanto, parece destinado a ir para a Fiorentina. Segundo o site “sicnoticias.pt”, a viola está mesmo perto do modo de tiro. Show de clube toscano dOs 20 milhões de euros Mais 5 bônus, enquanto o jogador vai 3,5 milhões de euros Conectados Na temporada de quatro anos por um item Recessoria de 60 milhões do euro. Reunião crucial na próxima semana para determinar todos os detalhes. O primeiro golpe da nova viola de Gennaro Gattuso, que os espera a todos.