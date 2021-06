“Juventus e Paris Saint-Germain não vão desistir de Cristiano Ronaldo. A polêmica sobre o ataque”

Madri, Espanha) – O Paris Saint-Germain não abandona Cristiano Ronaldo e Nasser Al-Khelaifi está pronto para um novo ataque هجوم . Esta é a bomba de mercado lançada pelo jornal espanhol esta manhã Tal como, segundo o qual a aventura portuguesa na Juventus poderia ter chegado ao fim das contas depois de três temporadas, um ano após o término natural do contrato. CR7 ultrapassou 100 gols pela Juventus (101 em 133 partidas), mas não chegou perto de vencer a Liga dos Campeões desde que esteve em Turim. De acordo com a imprensa espanhola, gostaria de passar pelo menos mais dois anos no topo antes de encerrar a gloriosa carreira com a camisa do Sporting Lisboa. O Paris Saint-Germain representará um destino de luxo que lhe permitirá alcançar outros objetivos importantes, além de ser uma liga nova para ele que nunca jogou na França.

Ronaldo no Paris Saint-Germain? Al-Khelaifi empurra Neymar para perder o equilíbrio

um segundo Tal comoEntre outras coisas, o PSG já iniciou contactos com a delegação portuguesa. A cinco vezes Ballon d’Or ocupará o lugar de Mbappe no tabuleiro de xadrez tático parisiense. O jogador francês não renovou o seu contrato com o clube e a transferência para o Real Madrid parece agora inevitável. Dadas as dificuldades para chegar a Messi, que está perto de renovar com o Barcelona, ​​Al-Khelaifi sonha em ter um casal de ataque maravilhoso com Neymar. O brasileiro também é desequilibrado e comentado nos microfones da revista GQ: “Quero jogar com o Cristiano Ronaldo. Já joguei com grandes jogadores como Messi e Mbappe. Mas ainda não joguei ao lado do Cristiano Ronaldo.”. Além disso, o número um do clube parisiense estará pronto para fazer de Cristiano Ronaldo um símbolo da Copa do Mundo do Catar, país dos donos e presidente do clube, e integra a comissão organizadora do torneio que se realizará em 2022..