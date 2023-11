Al-Hilal marca 9 gols e a sétima vitória consecutiva retarda Kessie do Al-Ahly

Líderes da Liga Libertados. Na Liga Saudita, o Al-Hilal marca nove… contra zero! Koulibaly e Milinković-Savic voam cada vez mais alto e, além do recorde, conquistaram uma vitória histórica sobre o Al-Hazm, elevando o seu total para +35 gols (+11 sobre o Al-Nassr, jogador do Cr7). Contudo, não prolongaAl-Ahly de Kessie e Jabri Vega, que permanece em 0-0 e tem que tomar cuidado com o Al Ittihad de Benzema – enquanto Abha, ex-jogador do Tatarosanu, marcou quatro gols em uma derrota sólida. Resumo dos 14 jogos de hoje da Liga Saudita.

Al Hilal mantém liderança na Liga Saudita sem Neymar

Exagerado e implacável! Quase todo mundo se inscreve lua crescente Na partida contra o Al-Hazm. Mesmo sem Neymar – que está ocupado com tratamentos de recuperação extremamente dolorosos de uma ruptura cruzada – o clube de Riad está voando com seu atacante sérvio Aleksandar Mitrovic perseguindo cada vez mais o Cr7 na tabela de artilheiros (11 gols marcados e quatro atrás dos portugueses).

Também entre os heróis da partida estava Malcom, ex-meio-campista brasileiro do Barcelona, ​​que fez três gols. Mitrovic abriu a partida aos 14 minutos, e o ex-jogador da Lazio Milinkovic-Savic concluiu aos 93. Al Hilal chega Sétima vitória consecutiva na Liga Saudita Continua sendo o único time invicto do torneio, e tem o melhor ataque e a melhor defesa.

Kessie e Gabry Al Ahly Vega desaceleram e Tatarosanu desmaia

O decepcionante empate em 0 a 0 do Al-Ahly contra o Al-Shabab reabre as esperanças do Al-Ittihad – sob o comando do novo técnico Marcelo Gallardo – na busca pelo terceiro lugar, que Kessie e seus companheiros ocupam a apenas dois espaços de distância. Ele também esteve em campo ontem Ex-Milão Tatarosanu Que sofreu quatro gols de Damak (4-2).

Resumo de outras partidas da Liga Profissional Saudita

No final da 14.ª jornada de jogos da Liga Saudita, o Al-Fateh também entrou em campo ontem, onde perdeu em casa por 1-0 para o Al-Fayhaa e o Al-Wahda, que venceu o Al-Khaleej por 3-1. Vamos lembrar que eu sou Direitos de transmissão da Liga Saudita Na Itália foi obtido antes A7 Que também transmite as reuniões ao vivo La7.it e em La7 D (canal digital terrestre 29).