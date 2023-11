Sinner lidera a Itália, Copa Davis é italiana após 47 anos – Tênis

O tênis italiano vence em nome de Jannik Sinner.

Quarenta e sete anos depois, é ele quem leva os Azzurri a dançar com a saladeira, como é chamado o troféu mais cobiçado, o Davis. Fê-lo ao derrotar a Austrália, algo muito proibido, na final de Málaga, graças aos sucessos de Matteo Arnaldi e sobretudo de Jannik Sinner, o diamante azul, o verdadeiro herói da Final 8 da Andaluzia, capaz de levar o ténis italiano ao linha de chegada com a mão que faltava desde 1976, quando Panatta-Barazotti-Barazzotti-Zugarelli tornou o sonho da Itália, com Pietrangeli como capitão.

Na oitava final da Copa Davis (quarta contra a Austrália, vencedora em 1960, 1961 e 1977), os filhos do capitão Filippo Volandri alcançaram o feito. A última tentativa foi em 1998, e a Itália perdeu a partida para a Suécia. Em Málaga, a cor azul domina, e a segunda vitória da história vem com duas vitórias em simples. Também estrelando foi Matteo Arnaldi, que perdeu na estreia e derrotou Popyrin em três sets depois de sofrer uma crise no segundo set. Depois o craque de Sinner, que ainda ontem conseguiu vencer pela segunda vez o número um do mundo Djokovic, e hoje foi preciso ao se livrar da agressividade de De Minaur na rede, o que só o dificultou. Nas primeiras partidas. A partida terminou em dois sets, 6-3, 6-0: no terceiro match point anulado pelo amigo australiano, Sinner deu início às comemorações do banco italiano, sentado ao lado do capitão Volandri e de todos os jogadores também ausentes. Matteo Berrettini. O resultado do segundo grupo diz que quando Sinner começou a trabalhar não havia nada para ninguém.

ANSA ANSA Davis, Sinner: “Ótimo, é para todos os italianos” – Tênis – Ansa.it “Ontem estávamos a um ponto da eliminação e hoje levantamos a taça” (ANSA)

E na noite de Málaga, Mateo Arnaldi também foi o protagonista, que não decepcionou e venceu a primeira partida decisiva de simples, derrotando Popyrin por 7-5, 2-6, 6-4, depois de desperdiçar três set points antes de fechar o primeiro set e salvando oito pontos. Quebre pontos no terceiro. Depois dos três match points não aproveitados nas quartas de final contra o holandês Boteach van de Zandschulp na partida que abriu a campanha italiana em Málaga, Arnaldi volta a campo com uma agilidade estudada que lhe permitiu conquistar logo cedo 90 vagas na classificação . 2023. Junto com a velocidade com que consegue absorver os erros sem ser afetado por eles, e a forte personalidade que deve ser canalizada para potencializar seus efeitos, sua qualidade maior e mais evidente é a habilidade central que manteve o jogo funcionando.

ANSA ANSA Meloni: “Parabéns ao tênis italiano, resultado histórico” – Tênis – Ansa.it Premier League: “O desporto azul nunca deixa de nos entusiasmar” (ANSA)

Depois, claro, há o tênis. Há chutes que precisam ser melhorados e refinados, mas uma leitura de alto nível das situações e a velocidade no processamento da informação equivalem à velocidade das pernas e pés voando em campo. Azul começa bem, faz pausa mas não defende. A partida oscila como um pêndulo entre o espírito de luta e a tensão. Ambos tentam contra-atacar, jogando recuado e com poucas mudanças, mais no meio para movimentar o adversário e depois entrando e mirando nas laterais. O jogador do Sanremo está perto de fechar o placar. Na verdade, ele conseguiu três set points em resposta, mas foi atingido três vezes por um forehand.

ANSA ANSA Davis: Malago “O tênis italiano retorna ao domínio” – Tênis – Ansa.it “É a Copa Davis de novo! O tênis italiano está escrevendo história ao voltar a dominar o mundo, 47 anos após a única conquista de troféu. (ANSA)”

Três erros por medo e frustração que parecem ter consequências também no próximo jogo. Na verdade, Blue enfrenta break points duas vezes, mas se salva. Na verdade, quando as coisas ficam difíceis, ele eventualmente joga melhor. Porém, o australiano inicia o segundo set com vantagem de intervalo. Azul é precipitado nas escolhas importantes e a dupla falta cuida do resto. O peso do jogo e a responsabilidade recai sobre Arnaldi, que joga mais para recuperar o atraso. Mas, como muitas vezes acontece, isso só piora as coisas. O terceiro grupo está sempre se movendo no limite. Os torcedores, em sua maioria italianos, aquecem o ambiente. Popyrin perde cinco chances de assumir a liderança nas duas primeiras reviravoltas. Arnaldi deixa a onda passar, mas fica na frente. O jogador do Sanremo terminou o quinto jogo com aquele que pode ser considerado o primeiro verdadeiro ponto “ao estilo Arnaldi” da partida: uma grande defesa pelas costas, depois um remate explosivo da direita e da esquerda ao longo da linha. Toda a equipe italiana, incluindo o extraordinário torcedor Matteo Berrettini, está se levantando. A bola é passada para Sinner, que fecha o placar em uma hora e 21 minutos. Em seguida, todos os torcedores azzurri presentes em campo, inclusive Volandri, expressaram seus sentimentos à torcida. A festa de Davis começa e é azul

Pecador: “Ótimo, é para todos os italianos”



“É uma alegria para os italianos que vieram para Málaga e para todos aqueles que ficaram em casa e torceram por nós. É uma grande coisa.” E assim Jannik Sinner, ainda em campo após a conquista da Copa Davis, antes da cerimônia de premiação. O tenista italiano disse a Rai: “Sofremos esta temporada, mas somos uma equipa unida e cada um de nós pode sorrir com este sucesso. Terminar a temporada desta forma é óptimo e dá-nos muita energia para nos prepararmos.” ” nas próximas”.

Arnaldi, a partida mais importante da minha carreira



Estou feliz com os sentimentos que senti. Foi definitivamente o jogo mais importante da minha carreira. “Não joguei minha melhor partida, mas estou feliz por estar em casa”, disse Matteo Arnaldi no final da primeira partida de simples da final da Copa Davis, na qual conquistou o primeiro ponto da Itália ao derrotar Alexei Popyrin.

