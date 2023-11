Das peças de reposição à vila de Berna. O mundo das bicicletas agora é para todos

Tradição e inovação unem-se em Berna, a nova aldeia de duas rodas em Vorlimpopoli, Roménia. A história de Berna está inteiramente ligada à história da bicicleta. Em particular, para a bicicleta do avô de Guglielmo, Lignanu, que, depois da Segunda Guerra Mundial, andava de bicicleta equipada com grandes cestos, indo de porta em porta e de pizzaria em praça, pelas ruas e aldeias da Roménia, vendendo capas de assento. “Primeiro de bicicleta, depois de moto, um filhote de Ducati”, diz Gianluca Bernardi (foto abaixo), ao lado do irmão Marco, dono da empresa. Vovô Guglielmo nunca tirou carteira de motorista, mas seu filho Natalino sim. Ele continua vagando pelo campo com o pai, vendendo peças de bicicletas. “Para que possam viajar mais longe e trazer consigo mais peças sobressalentes”, dizem hoje Marco e Gianluca. Eles também vendem peças sobressalentes para duas rodas, embora de forma mais inovadora. Após a morte de Natalino, aliás, Gianluca, que havia sido arquiteto em Milão, juntou-se ao irmão Marco, que já estava na empresa há anos e juntos trabalham para tornar Berna cada vez mais importante no setor. Hoje Brn é a Amazônia das bicicletas, líder no setor de peças para bicicletas, mas não só. Marco e Gianluca conseguiram criar uma rede internacional de parcerias, em constante expansão, com as marcas mais importantes e famosas do mundo das peças de reposição para bicicletas. Empregam cerca de 100 pessoas, faturam 21 milhões em 2021 e um catálogo de mais de 10 mil acessórios para veículos de duas rodas, 70% dos quais são da marca Brn, mas produzidos por fornecedores italianos e europeus. As restantes referências são as grandes marcas de bicicletas, como Shimano ou Campagnolo.

A proteção do “Made in Italy” também desempenha um papel central na visão de Berna. Ao longo dos anos, a empresa tornou-se protagonista de diversas aquisições de importantes marcas do setor de bicicletas, como é o caso de Cigno (2007) e Dieffe (2019): empresas unidas por uma importante história empreendedora e que, por vicissitudes semelhantes , viram-se incapazes de resistir à concorrência cada vez mais acirrada dos rivais asiáticos, mas hoje, graças ao Brn, continuam a ver a sua marca espalhar-se no setor das bicicletas com sucesso renovado. Além disso, tornou-se cada vez mais importante o reshoring, ou seja, a tendência para devolver à Europa produtos que até então estavam limitados ao Extremo Oriente, onde os custos de produção e de materiais eram mais favoráveis. Graças à Covid e à mudança da situação geopolítica global, Berna conseguiu aproveitar as oportunidades emergentes encontradas na Europa e especialmente em Portugal – hoje o verdadeiro vale das bicicletas do Velho Continente – transferindo para lá uma parte significativa da sua produção, resultando numa -casa de produção com diversas referências entre incluir toda a gama de aros e rodas de bicicleta.

2023 foi, portanto, um ano importante para a empresa: no passado dia 3 de junho, aliás, por ocasião do Dia Mundial da Bicicleta das Nações Unidas, Brn inaugurou a sua nova sede operacional com 16.000 metros de comprimento, imersa num grande parque verde privado para o uso público gratuito de 70.000 metros quadrados, totalmente dedicado ao mundo do ciclismo. Bern Village, a primeira aldeia de Itália dedicada ao mundo do ciclismo, nasceu e foi desenhada com a lógica do “regresso à terra”, com o objectivo de proporcionar espaços para as crianças desenvolverem competências cívicas ligadas à educação para a segurança rodoviária, permitindo até mesmo os idosos para se divertirem com segurança. O parque, criado a partir da opção de requalificar a zona abandonada de uma antiga fábrica industrial abandonada, está localizado em Vorlimpopoli, na Roménia, e pode ser utilizado por todos. No seu interior existe um bar orgânico, e tudo foi pensado sem instalação de novos terrenos, com uma abordagem verde e sustentável, possível graças a um investimento de 21 milhões de euros. É um projecto verdadeiramente verde, porque o parque está ligado à rede de ciclovias da zona e é totalmente autossuficiente do ponto de vista energético, graças ao sistema fotovoltaico que o alimenta e que também gera energia para a empresa .

“A ideia do Bern Village nasceu da gratidão pelas nossas terras e da vontade de devolver valor ao país onde vivemos, ao mesmo tempo que criamos um ponto de referência para todos os amantes do ciclismo, do desporto, da saúde e do bem-estar”, afirma. . Gianluca Bernardi. Enquanto o seu irmão Marco (foto acima) acrescenta: “Acreditamos fortemente na sustentabilidade e nos valores associados ao respeito pelo ambiente que nos rodeia. Bern Village foi concebido como um local para contribuir para a educação dos ciclistas de amanhã e para organizar eventos, cursos e iniciativas em que participam o sistema escolar e as crianças desde a primeira infância, com o objetivo de promover os valores do desporto, do respeito pelo ambiente e da educação cívica.”

No âmbito da estratégia de crescimento de Berna, os investimentos desempenharam um papel crucial. Na verdade, a empresa investiu mais de 5 milhões de dólares na automatização dos seus procedimentos internos, superando o conceito do elemento humano tão difundido na logística tradicional e colocando o ser humano no centro dos fluxos de movimentação de carga. O Investimento 4.0 diz principalmente respeito à implementação de um armazém compacto, equipado com capacidade para mais de 10 mil paletes, com uma poupança de 70% de área útil e um sistema de armazém vertical, sobre uma base de 400 metros quadrados, capaz de atingir uma altura de cerca de 3.000 metros lineares, duplicando a capacidade de armazenamento, cerca de 10 vezes a encontrada na Terra. Um investimento que se traduziu num aumento da eficiência produtiva estimado em cerca de 60%.