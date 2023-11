Copa Davis, Sinner e Azzurri faltam ao encontro com Mattarella – Corriere.it

Foi apurado por fontes do Quirinale que “o Presidente da República manifestou o desejo de se encontrar com os atletas vencedores da Taça Davis para lhes expressar as felicitações de todo o país e, portanto, os aguardará no Quirinale em qualquer dia escolhido.” “.

Também pode ter havido um problema com as datas, como disse o próprio Sinner, na noite de domingo, após a vitória sobre o encontro com o presidente Mattarella, em transmissão ao vivo pela televisão com Fazio: “Não sei de nada, não sei”. estou aprendendo agora.” “.

Mais informações, de fontes do Quirinale: “Aparentemente poderia ter havido Problemas na história entre Kony e a União onde o cardeal não entra”.

“Infelizmente não poderemos ir ao Quirinale no dia 21 de dezembro“Lamentamos profundamente o presidente Mattarella, com quem temos uma promessa incompleta”, explicou o presidente da Federação de Tênis, Angelo Benaghi. Falaremos sobre isso novamente depois do Aberto da Austrália, o primeiro Slam da temporada marcado para meados de janeiro, em Melbourne.

O Presidente Benaghi revela a promessa que fez ao Chefe de Estado: “Temos pena do Presidente Mattarella, porque o governo esteve próximo de nós, com o Ministro do Desporto e com a mensagem que o Primeiro-Ministro me enviou: Faremos isso quando possível. Quando fui convidado comMatteo Berretini Eu disse a ele que é uma data histórica para nós, mas ainda não acabou. “Eu sabia que iríamos como vencedores, não como finalistas.”

Agora é hora de férias, recarregar as baterias e começar do zero para a próxima temporada com o primeiro dos quatro Grand Slams, o Aberto da Austrália.Para abrir 2024: «A temporada de tênis é assim – continua Benaji – os meninos já planejaram as férias com vista à partida para a Austrália. Não devemos mudar nem um pouco, permanecer sempre os mesmos e não nos perder nas passarelas, mesmo que não seja o caso no Quirinale. Digo que não devemos mudar os nossos hábitos, que são aplicação, trabalho e método.” READ Olimpiadi invernali - La startlist della discesa libera, Sofia Goggia con il numero 13