Michelle Hunziker no GP de Valência: Que surpresa para o namorado!

Michele Hunziker e Alessandro Carollo Amantes de duas rodas. O casal, que está junto há alguns meses, viajou para Valência para assistir ao evento ao vivo Vitória do Pico Bagnaia. Aqui a dançarina suíça fez uma linda surpresa para sua nova amiga, fisioterapeuta e ortopedista de profissão. Michele deu para Carollo Ciclo na pistadocumentado nas redes sociais. “Primeira vez como piloto, que explosão – Alessandro escreveu em seus stories do Instagram, completos com coraçõezinhos – Obrigado, Michelle Hunziker.”

Quem é Alessandro Carollo?

“Alessandro Carollo sempre foi assim Ferro simplesCiumento de seu espaço privado, de seu relacionamento íntimo, de uma carreira de sucesso como Médico ortopedista e fisioterapeuta O que não deixou muito espaço para outros compromissos. Ele também já tratou mulheres famosas, é um homem que adora aventura e adrenalina, adora andar de moto e Michelle também é uma mulher atlética que adora correr riscos., Chi Weekly revelou recentemente. o O novo parceiro da Hunziker Ele tem 41 anosEla nunca foi casada e não tem filhos. A fisioterapeuta e a apresentadora estão namorando há cerca de um ano e os primeiros relacionamentos já aconteceram Ofertas familiares.