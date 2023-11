Sérvia, liderada por Djokovic, venceu por 2-1

0-1 A semifinal começa com um belo contra-ataque de Musetti, que usa seu saque para impor seu próprio ritmo. No entanto, Kekmanović não perdeu a compostura e respondeu com dois passes longos e um belo passe curto que fez o 40-15. Dos dois break points disponíveis, o sérvio converteu com sucesso o primeiro ponto e marcou o primeiro break imediatamente

0-2 Musetti tenta responder indo à rede para ser agressivo também.Em resposta, Kesmanović responde com passe diagonal drible e um ace, conseguindo segurar o saque e consolidar o contra-ataque.

Vencedores de serviço por 1-2 e um ás de Musetti no início da partida colocaram o time italiano na frente, mas Kecmanovic conseguiu se recuperar de uma desvantagem de 40-15 e dar vantagem ao time italiano. O sérvio, muito inspirado, avança com um forehand após grande recuperação, mas Musetti anula um break point. Kecmanović marcou mais um gol, Lorenzo anulou com um serviço vencedor e conseguiu vencer a partida

1-3 Musetti ganha confiança e acerta o adversário com o forehand, depois erra a reviravolta com o backhand e passa por Kekmanovic com outra bela bola curta, que Lorenzo acha difícil de ler. O sérvio segura o saque e amplia o primeiro set

2-3 é um jogo muito difícil no início. Musetti acerta a marcação com um saque e depois erra com um forehand. Kecmanovic é agressivo na rede e passa, mas depois erra o backhand. Azul vence uma longa corrida e vence o jogo

2-4 Um belo passe de Musetti assusta Kekmanovic, que reage com um forehand profundo, mas erra desajeitadamente um golpe de forehand. O jogador azul venceu o primeiro break point da partida e o sérvio anulou com um ás. Kekmanović então vence a partida com vantagens

3-4 Bom saque para Musetti, que mantém o saque aos 15

3-5 Kekmanovic responde com dois vencedores de serviço e vence a partida facilmente em 0

4-5 O sérvio também se inspira muito na resposta, enquanto Musetti erra no backhand. Azul sai da encrenca com um ás e vence a parcial. Agora Kekmanović servirá no grupo

5-5 O sérvio começou mal o saque e perdeu por 30-0. Um passe brilhante de forehand de Musetti rendeu-lhe dois break points, com o italiano convertendo o segundo e empatando o placar no primeiro set.

6-5 Jogo difícil no início. Musetti tenta jogar fundo, mas não consegue encontrar as linhas com o forehand, mas marca com o backhand no contra-ataque. Um belo passe de Kekmanovic rendeu-lhe um passe e um break point, mas o italiano anulou o saque. Lorenzo conseguiu vencer a partida por pouco

6-6 O ritmo do sérvio é imediatamente elevado, já que ele faz 30-0 e mantém o saque. O primeiro grupo será decidido por desempate

7-6 Musetti vence o primeiro set por 7-6. O tiebreak começa com um ás de Musetti, ao qual Kecmanovic responde com um saque vencedor e um backhand vencedor. Azul erra um backhand e o sérvio vence com um pequeno intervalo (2-3). Lorenzo empatou o placar ao ganhar um ponto longo e passar por cima com um backhand, ganhando uma pequena pausa e avançando para 5-3. Mas Kecmanovic não desiste e recupera, mas Lorenzo está decidido e vence o primeiro set point, que o sérvio anulou com um golpe esmagador (6-6). Azul marca mais um gol, e é novamente anulado pelo adversário na rede. Musetti venceu o terceiro e desta vez converteu: Musetti venceu assim o primeiro set por 7-6