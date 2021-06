MotoGP Catalunya, acidente de moto com Alex Rins: pulso quebrado e pulo da corrida

Do nosso correspondente Paolo Ianieri

Talvez o momento mais difícil da carreira. Porque nunca antes este ano Alex Rins recolheu 4 quedas consecutivas como no MotoGP entre Portimão, Jerez e Le Mans e a 30 de Maio em Mugello. Além disso, em momentos de competição em que foi campeão absoluto e lutou pelo pódio. Mas se algo tiver que dar errado em um momento difícil, de acordo com a Lei de Murphy, certifique-se de que isso aconteça. E para o piloto da Suzuki, o treino matinal com a moto em Montmeló foi desastroso.