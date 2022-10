Torino – Juventus 0-1 Ao vivo: mudança tripla de Ljuric

19:46

86 & # 39; – Toro tudo no ataque, Juventus é rebaixado

Todos os gráficos saltaram em Turim, que agora está defendendo apenas com dois jogadores, Schurz e Djidji, e todos os outros avançando. O bom efeito de Karmoh, Vlasic após sua retirada, voltou-se para um terreno mais familiar. Juventus range os dentes

19:40

80′ – O prazer ‘inventou’ o apito, o touro ruge por toda parte

Um erro flagrante de Pellegri, que pegou a bola na área da Juve com as próprias mãos, pensando ter ouvido um apito de Mariani após uma contradição com Pellegri: mas o árbitro não interveio, o touro perdeu uma boa oportunidade.

19:38

78′ – Turim em desvantagem, Yorick alterna três homens

Jurek trabalha na cobertura com uma mudança tripla. eles entram singo E a honre-o Quanto a Ina e Linetti, na defesa, Zima assume o comando de Djidji. O Torino muda de forma no ataque para acompanhar o empate.

19:34

74 & # 39; Gols da Juventus! Vlahovic abre!

A Juventus avançou de uma bola passiva. Vlahovic Milinkovic cabeceou após cruzamento de Kostik e Dahl canto Em seguida vem o gol: Danilo corre para o canto mais distante do ex-atacante da Fiorentina que corre em posição regular e carrega sacolas em um deslize!

19:31

72 & # 39; – É hora de Melek, Ken sai

Allegri também muda: Milik toma o lugar de Kane e colabora com Vlahovic no ataque

19:30

72′ – Miranchuk perde vantagem de gol

Aqui está a melhor chance para um Touro! Vlasic cruza da esquerda, e primeiro Aina permite que passe para Miranchuk, que chuta, mas finaliza alto em boa posição.

19:30

71′ – Primeira mudança em Turim, Pellegri entra no lugar de Radonich

O primeiro passo de Yurić Pietro Pellegri ao invés de Radungik: Agora o campo de bombas é o centro do papel de ataque, Vlasic sobe o trocarte ao lado de Miranchuk

19:27

68′ – equipes longas entram na fase crucial da partida

O Torino perdeu a distância entre as divisões, mas a Juventus não conseguiu aproveitá-la, sempre cometendo um erro na última etapa. O dérbi continua no limite do equilíbrio, mas de ambos os lados também há o medo de cometer grandes erros

19:21

62 & # 39; – Kane come o recurso de ajuda do Kostic

Moise Kean devora o recurso de gol! Melhor Chance de Partida: Vlahovic abre à esquerda para costico Quem carrega frete e excede para baixo Ken, Bom em evitar a interferência de Djidji, mas foi uma pena que ele tenha chutado a poucos passos de Milinkovic, agora fora de campo.

19:19

60′ – Linate é o primeiro cartão amarelo da partida

Mariani pinta de amarelo pela primeira vez na partida: Erro tático de Linetti Em Kane no trocarte de Torino.

19:17

59′ – Torino fica bravo, Vlasic e Lázaro se enfrentam com Chesney

A resposta do Torino à oportunidade de Locatelli vem no final de uma manobra. Radonijc erra o passe no meio, mas a bola chega Vlasic Quem tenta com um drible da borda: Szczny bate no chão, depois acerta o goleiro polonês com um chute cruzado Lázaro Partiu para o Cuadrado. Quanto maior a diferença nesta cena, o espectador ganha.

19:11

52 & # 39; Bremer sai machucado em meio aos apitos, no campo de Bonucci

Primeira mudança de jogo: saindo ao apito dos torcedores do Taurus Gleeson Bremer, machucado. clássico Leonardo Bonucci Que se instala no centro da defesa da Juventus, composta por três jogadores.

19:10

51 & # 39; – Locatelli ainda luta contra Milinkovic-Savic à distância

Ritmos mais sustentados começam neste segundo tempo. A Toro tentou elevar o centro de gravidade, abrindo espaço para o contra-ataque da Juve: Locatelli Ainda tentando da borda, Milinkovic-Savic Ele voa sob o cruzamento e vira em um canto.

19:04

46′ – Começa o segundo tempo. No campo 22 da primeira fração

O Torino move a primeira bola do segundo tempo. Começa das formações nos primeiros 45 minutos, sem alternativas: Granadas sempre sem sinais ofensivos, Juventus com uma defesa de três homens e a dupla atacante Vlahovic-Ken

18:47

Acabou o primeiro tempo, vamos descansar sem gol

Mariani manda equipes para o vestiário sem aceitar a recuperação. Não há golo no Grand Turim e as emoções concentram-se nos poucos segundos de Três vezes a Juventus conseguiu Pouco depois de meia hora, com Vlahovic, Rabiot e Locatelli para se juntar a Milinkovic-Savic. Uma partida equilibrada em ritmos baixos, o Torino nunca foi perigoso com a configuração sem atacante, a Juventus atacou mais, mas de forma muito errada na construção.

18:45

43 e # 39; Juventus sob pressão, Torino tentando desacelerar

A Juventus estremeceu após uma tripla oportunidade e está tentando terminar o tempo em uma queda ofensiva. A pressão é maior do que os bianconeri, que parecem ir em rajadas, sem conseguir continuar seus ataques

18:35

33′ – Triplo para Juventus, Toro defendeu com Milinkovic

Choque da Juventus, que está perto de meia hora depois de marcar três vezes em poucos segundos: tenta primeiro Vlahovic De dentro da região, encontrando uma resposta Milinkovic-Savic, Então os robôs Locatelli De longe, o goleiro sérvio está sempre pronto, rejeitando impecavelmente em nível estilístico, mas eficaz.

18:25

23 e # 39; Torino sai da concha, a Juve está esperando

Os ritmos são bastante baixos em Grand Turim. As granadas pareciam ter feito as medições após os primeiros minutos do estudo. Agora a Juventus baixou seu centro de gravidade, preferindo esperar que seus adversários se revelem

18:17

15′ – Miranchuk não assusta Chezney. O touro não dá sinais no ataque

Baseado em Miranchuk O primeiro tiro no jogo, tiro com o pé esquerdo Não se preocupe Chezney. Em Turim, é Vlasic Para jogar como o atacante errado, mas os três atacantes fazem uma troca constante para não dar sinais para as três posições da Juventus. Miranchuk é o mais dedicado aos retiros na área central direita, onde a Juve atua intensamente com Kostik e a frequente descentralização de Vlahovic, enquanto Radonejk Tente criar superioridade numérica estendendo Danilo para a direita.

18:07

5′- Diferencial curto e prensado nas laterais

Etapas de estudo em Grand Turim. A Juventus é um tanto agressiva na construção de granadas e manobras na fase de aquisição. Uma diferença bastante curta.

18:02

1′ – Lançamento! O Torino Derby começou!

Mariani começa apitar. kickoff juventus, Começou o 205º Torino Derby da história!

18:00

O primeiro derby de Turim a arbitrar Mariani

Apertos de mão entre os jogadores, todos prontos para se submeterem às ordens do árbitro Mariani, Ao primeiro derby de Turim de sua carreira. Rodriguez e Cuadrado são capitães.

17:55

Todos estão prontos para entrar nas equipes. Gestão da Juventus à margem para aquecer

Um ótimo olhar para o Grand Torino. Os torcedores do Grenade estão cobrando da equipe para tentar capitalizar o momento difícil da Juventus. Os jogadores do Allegri já se aqueceram antes gestão completa Presentes à margem: Presidente Agnelli, Vice-Presidente Nedved, Diretor Cherubini e CEO Arrivabene.

17:45

Nedved: “As palavras da Aneele chocaram a todos”

Entrevista do DAZN Poucos minutos antes do início do dérbi, o vice-presidente da Juventus Pavel Nedved Falando sobre o momento exato pelo qual a equipe passou, ele também voltou às palavras que disse Andrea Agnelli Após a derrota em Haifa: “Os meninos sabem que não é bom recuar. Estamos passando por uma situação complicada, mas estamos todos unidos para sair das dificuldades, os jogadores, os treinadores e o clube. Tentamos dar a confiança dos jogadores, encoraje-os a fazê-lo. Mantenha a calma o máximo possível. Sentimos o peso e a importância das palavras do nosso presidente. , que me tocou, porque tocou a todos. Devemos todos reagir juntos porque perder tantos jogos é inaceitável para a história da Juve. Colocar meu coração nisso é uma derrota para mim, porque na minha mente isso sempre deve vir antes de qualquer outra coisa.”

17:35

Juric e Allegri não podem estar errados: ambos têm apenas uma vitória nos últimos cinco jogos

Se o momento que passou contra a Juventus é muito sensível, com o líder da classificação já a 10 pontos de distância e passando a rodada em Liga dos Campeões Grosso modo, Turim não está melhor. A equipe de Juric está se beneficiando de um início de temporada forte, acumulando três vitórias nos primeiros cinco dias, mas mal consegue chegar lá. Um ponto nos próximos quatro jogos.

17:20

Turim, em 2015 a única vitória derby nos últimos 27 anos

A Juventus acabou de perder Um dos últimos 32 jogos da Série A contra o Turim, vitória por 23, com oito empates. De 1995 até agora, apenas granadas levantaram 26 de abril de 2015, para voltar 2-1, assinado por dois gols de Matteo Darmian e Fabio Quagliarella, após a cobrança de falta inicial de Andrea Pirlo. O touro também não conseguiu fechar o derby sem comprometer os objetivos Quase 15 anos atrás: A última folha limpa de granada retorna a 0-0 em 26 de fevereiro de 2008. Desde então, a Juventus marcou 40 gols em 22 partidas de derby.

17:10

Dérbi de Turim, Juventus na posição de liderança fortemente na contagem de precedentes

É claro que o saldo dos 204 jogos disputados entre Turim e Juventus em todas as competições é a favor dos bianconeri, em nível absoluto, com 90 vitórias contra 56e limitado à Série A, onde a Juventus mais que dobrou os sucessos de seus primos: 74 a 35, com 45 empates.

16:57

Turim – Juventus, elenco oficial

Movimentos táticos e contra-movimentos dos treinadores. Juric opta por um ataque sem pontos de referência, composto por três médios ofensivos. Allegri responde com defesa de três homens, porém, fora do lugar Bonucci, Isso vai começar do banco. Na oportunidade de ataque do início ao Ken, Um favorito de Milik ao lado de Vlahovic. Na defesa da Juventus há apenas um jogador central, o ex-grande Bremer, com Danilo e Alex Sandro.

Turim (3-4-2-1): dentro. Milinkovic-Savic; Djidji, Shores, Rodriguez; Ola, Aina, Lukic, Linetti, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Radungik. Todos.: I. Juric.

Juventus (3-5-2): esquisito; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKinney, Locatelli, Rabiot, Costique; Vlahovich, Ken. Todos.: M. Allegri.

16:50

Derby de Turim, granada e Juventus divididos por apenas dois pontos

Juventus e Turim chegam ao desafio mais tradicionalmente esperado do ano pelos torcedores Dividido por apenas dois pontos, uma lacuna sem precedentes após quase um quarto do torneio. Ambas as equipes viram a primeira parte do torneio: nos dois primeiros dias, as granadas estavam na liderança após o terceiro e o quinto, com o “interregno” muito curto para os primos em apenas uma rodada. Em seguida, um novo empate após o sexto e sétimo dia, antes da pequena vantagem que os bianconeri acumularam. As duas equipes têm o mesmo número de vitórias, apenas três em nove partidas.

16:35

Turim se ilumina, é dia de Derby Mall! Juventus para a salvação, uma granada para ultrapassar

A segunda progressão na décima rodada da Série A italiana é Derby da toupeira número 205 da história! bombas Ivan Juric e Juventus Massimiliano AllegriQuem se preparou para a partida em sua aposentadoria após a impressionante derrota contra o Maccabi Haifa na Liga dos Campeões.

Estádio Olímpico Grande Torino – Turim