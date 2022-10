Lazio, raiva aumenta sobre o veredicto contra Sturm Graz

Roma – Um caso mais único do que raro para o Grupo F da Liga Europeia: Feyenoord, Midtjelland, Lazio e Storm Graz com 5 pontos. Na verdade, uma ordem separada determinada pela diferença do objetivo geral. Sarri e seus jogadores hoje vão julgar pelo terceiro lugar e rebaixamento para a conferência. Qualquer coisa pode acontecer nos últimos dois diasquinta-feira 27 de outubro no Olympique com os dinamarqueses e em 3 de novembro, na semana anterior ao derby, em Rotterdam com os holandeses. com duas vitóriasA Lazio quase certamente terminará em primeiro, pulando os play-offs em fevereiro para pular, da semente, para as oitavas de final marcadas para março. Atualmente, ele está três pontos à frente de Sturm no saldo geral de gols. Com 4 pontos (Empatar e vencer), a Lazio com certeza ficará em primeiro e segundo lugar no grupo: não mais do que duas equipes podem chegar a 9 pontos. Outras hipóteses são arriscadas: em teoria, com mais dois empates ou uma vitória cada nas duas últimas partidas, eles podem se reencontrar em quatro ex aequo (em 7 ou 8 pontos) também no final da rodada e então você selecionará diferença de gols Em geral.