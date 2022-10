Calciomercato Milan, o grande atacante do clube de Leo: o pedido dos rossoneri

em casa Milão Estamos olhando com muito interesse para o que podem ser os cenários de mercado no futuro próximo, com uma grande dúvida em relação ao futuro de Rafael Liao.

Apesar de Paulo Maldini O ambiente rossonero assegurou em várias ocasiões, os torcedores não estão tranquilos, já que um verdadeiro leilão do craque português poderá ser lançado já no próximo mercado de janeiro.

Liao Milan Manchester United

De fato, conforme relatado pelo tablóide inglês EspelhoAlém de Chelsea Sempre atento à situação, nas últimas horas outro excelente concorrente ao jogador poderia ter se apresentado, Manchester United.

Equipe dez furiosos Ele enviaria observadores ao San Siro, no último jogo dos rossoneri na Liga dos Campeões contra o Chelsea, para obter um relatório completo sobre o atacante. Não será fácil para mim demônios vermelhos Ganhar o jogador, dada a concorrência acirrada do blues, mas também de seus primos Cidade de Manchester.

Caso não haja renovação entre Leão e Milan, os rossoneri não aceitarão quantias inferiores a 70 milhões de euros pela venda do talento português.