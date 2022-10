Ravenna Women-Napoli 1-1: Primeiro empate da temporada azul

O primeiro empate da temporada, o primeiro empate externo e o primeiro gol de azul para os egípcios Samia Adam. o mulheres de Nápoles A prioridade não é mais solitária, mas coexistindo com Lácio. No quarto dia de B. série para o capitão Paula Di Marino E os donos do vencimento 1-1 contra Ravena. A linha das meninas parou Dimitri Lebov, manter a classificação superior. Resposta ao atacante nascido em 1996 (35). Elena Mariani (83′).

invicto. dentro Emília Romanha clube chefiado por Alessandro Maillo Coleta pontos valiosos. Sabrina Tassili Alinhar no alvo em vez de Melissa Kopete. pela primeira vez em Eleonora Oliveirausado como ala direita da croata Antonia Dolcic, com Martina Di Bari Para liderar a defesa ah Michela Franco no meio-campo.

Os anfitriões tentam surpreender o goleiro do Napoli. Elena Mariani é destacada, primeiro com uma ponta alta, depois a extrema defensora de Carpi, que também se opõe a ele, é questionada. Lorenza Scarpelli. No entanto, hum azul para assumir a liderança. Tudo vem de uma linha Aurora de SanctisPortuguês Adriana Gomes comprometer-se Silvia VicenziSacos de Adam no canto (0-1). O lusitano quase dobrou aos 41 minutos: a receber o cruzamento dele Julia Ferrandi Mas a cabeça do número 7 termina ligeiramente para o lado.

Na segunda metade, meu técnico conta com os Alpes Roberto Elianochamando para o banco Oliva. Conclusão de alto nível Francesca Barbarese. Claudia Morey Cuida da pessoa ferida docecom Franco orientada para a defesa. o azul Eles dão alcance e iniciativa aos oponentes, que mantêm o mesmo Mariani. Dividido uniformemente sobre a máscara.