Taça de Itália: Salernitana – Sampdoria 4-0 Golo de Ekwuemesi e dois gols de Chauna e Cabral

Salernitana vence a Sampdoria por 4 a 0 e se classifica para as oitavas de final, onde enfrentará a Juventus. Inzaghi se reencontra com seu grande amigo Pirlo, com quem conquistou duas finais da Liga dos Campeões, e aumenta para três sua sequência positiva no mesmo número de partidas após vencer e empatar no torneio 2020-21, quando era técnico de Benevento e Pirlo de Juve. Uma grande rotação dos dois campeões mundiais que optaram pelo segundo guarda-redes (Costile e Ravalia), uma defesa de quatro homens e um ataque absolutamente revolucionário face à hierarquia do torneio: Salernitana coloca Tashona e Butem ao lado do nigeriano Ekwuemisi; Samp, em vez disso, com o meio-campista ofensivo Eskildsen, atrás do conjunto La Gumina-De Luca.

A geração do milênio está se multiplicando – Salernitana começou forte, esmagando a Sampdoria na sua zona de ataque nos primeiros dez minutos e rematando duas vezes, aos oito e décimos, Bothem (central rasteiro) e Maggiore (bola alta em boa posição). A Sampdoria levanta a cabeça aos 13 minutos após passe de De Luca no meio da área para La Gomaina, que vira bem e encontra o desvio do pé de Costil. Salernitana chegou à vantagem aos 28 minutos graças ao primeiro gol italiano marcado pelo nigeriano Ekwuemisi, de 22 anos, que recebeu de Ligovski de costas para o gol, virou e chutou. Gonzalez esconde a conclusão que zomba de Ravalia. Inzaghi esteve perto de dobrar o placar aos 35 minutos, primeiro com um chute de Bothem no poste mais próximo que colidiu com um escanteio cobrado por Ravaglia, depois o mesmo norueguês chutou ao poste mais distante do escanteio, que ele cabeceou longe do gol. Ele dobrou a vantagem nos primeiros acréscimos, quando Chauna, que teve seu gol anulado um minuto antes por impedimento, foi desviado por Ekwuemisi no flanco direito, com um chute ao lado do pé esquerdo para o poste mais próximo; Além disso, para o francês, nascido em 2003, este é o primeiro golo em Itália.