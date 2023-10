Município de Bari – Um reconhecimento foi entregue pela administração municipal esta manhã ao velejador Nicolas Matteo Mascoli e à judoca Michaela Chiacovelli.

Esta manhã, no Palazzo di Città, o Conselheiro Municipal de Esportes Pietro Petruzzelli entregou um prêmio da Administração Municipal de Mérito Esportivo a dois jovens atletas de Bari. São eles o velejador Nicholas Matteo Mascoli, de 33 anos, do Circolo della Vela, e a judoca Micaela Chiacovelli, de 19 anos, da Union Judo School Bari.

De facto, ambos os atletas alcançaram excelentes resultados nas respetivas categorias de corrida: Nicolas Matteo Mascoli conquistou o primeiro lugar na Regata Rolex Middle Sea ORC 4 Class, realizada entre Malta e Sicília na semana passada, enquanto Michaela Chiacovelli conquistou o terceiro lugar na Regata Offshore. Última edição do Campeonato Mundial Júnior de Judô na categoria até 52 kg, que aconteceu na primeira semana de outubro em Udevila, Portugal.

“Os atletas sempre fazem muitos sacrifícios”, declarou Pietro Petruzzelli – Porque devem procurar conciliar o estudo ou o empenho profissional com a prática desportiva. O desporto, como sabemos, consome muito tempo e energia, mas compensa todos os seus esforços, se o fizer com muita perseverança e determinação. Desta forma você poderá alcançar resultados, sejam eles importantes ou não.

Hoje estamos aqui para contar à cidade os sacrifícios feitos por estes dois rapazes de Bari, as suas famílias e os seus treinadores, mas sobretudo os objectivos que conseguiram alcançar. Dar-lhes o reconhecimento da administração municipal, na Casa do Cidadão, pelo que têm feito no domínio desportivo, é uma forma de dizer que Bari se orgulha deles e de reconhecer o seu mérito que vai além do mero sucesso desportivo. Ao mesmo tempo, é uma forma de incentivar muitas outras crianças como elas a participarem em diversas disciplinas, independentemente dos seus talentos, que podem ser preenchidas com empenho, prática e trabalho diário. Por estas razões, estamos particularmente satisfeitos em estender este reconhecimento a Michaela Chiacovelli e Nicolas Matteo Mascoli, dois atletas excepcionais que servem de modelos para muitos dos seus pares.

Ele continuou: “Agradeço à minha cidade o interesse que demonstrou neste reconhecimento Michaela Chiacovelli -. Depois de muito esforço, conquistei essa medalha de bronze. Não foi fácil porque comecei em desvantagem em relação aos outros concorrentes: na verdade, tinha sido recentemente atribuído a esta nova categoria e por isso tive que preencher uma lacuna objetiva. É também por isso que conseguir o terceiro lugar no Mundial de Portugal é uma fonte de grande satisfação e compensa todos os sacrifícios que fiz nos últimos meses.

“Gostaria também de agradecer à cidade e à administração por este reconhecimento”, concluiu Nicolau Matteo Mascoli -. Esta competição encerrou efetivamente a temporada offshore de regatas em alto mar. Foi uma corrida muito dura, com mais de 100 horas, pois partimos de Malta em direcção ao Estreito de Messina, depois Stromboli, antes de seguirmos para Favignana, Pantelleria e Lampedusa e regressarmos a Malta. Durante a regata tivemos que nos adaptar às diferentes condições climáticas que encontramos de vez em quando, dia e noite. “Estou realmente muito feliz por ter alcançado esse objetivo.”