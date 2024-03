Miami WTA Championships, Collins vence Alexandrova: Na final com Rybakina

A final do torneio WTA 1000 em Miami será entre Elena Rybakina e Daniel Collins. Certamente não é o desafio mais inesperado, mas talvez o mais apropriado dado o que temos visto na Flórida nos últimos dias. O cazaque estava ausente dos campos desde meados de fevereiro, devido a vários contratempos e doenças. Ao retornar, apesar de ter lutado em quase todas as partidas, conseguiu chegar até o fim.

É a segunda final de Rybakina em Miami (em 2023, quando perdeu para Kvitova), e foi difícil: quatro de suas cinco partidas até agora duraram pelo menos duas horas e meia. A vitória nas semifinais sobre Vika Azarenka não foi exceção, 6-4, 0-6, 7-6 (2), resultado final de uma partida bastante volátil. A ex-campeã principal de 35 anos deve ter comido as mãos por sua incapacidade de manter o brilho de um segundo set que dominou de forma esmagadora: ela poderia ter mudado o destino da partida, mas a vencedora de Wimbledon em 2022 também foi é bom não lhe dar carona, apesar do cansaço.

Estrada Collins

–

Danielle Collins, por outro lado, não deu sinais de parar, tendo chegado à final se apresentando mais uma vez. A americana, que se aposentará no final do ano (tem certeza, Danielle?), derrotou a 14ª cabeça-de-chave, por 6-2, com uma vitória decisiva por 6-3 e 6-2 sobre a surpresa do torneio, Ekaterina Alexandrova. A russa, após eliminar primeiro Iga Swiatek e depois Jessica Pegula do torneio, não entendeu nada contra a americana.