Previsões de probabilidades de MotoGP Portugal para 2024: Bagnaia desafia Martin

Depois da desilusão sofrida na Sprint Race, Pecco Bagnaia quer imediatamente vingança no MotoGP em Portugal: a vitória de Pecco esmaeceu nas últimas voltas, quando já tinha conquistado uma boa vantagem sobre Viñales, Márquez e Martin, o seu verdadeiro rival para vencer a corrida . o endereço. O piloto piemontês entrou na curva mais difícil do circuito e ficou na quarta posição, onde permaneceu até o final. Uma vitória de Vinales, à frente de Márquez, o seu primeiro pódio com uma Ducati, e de Martin. Bagnaia buscará o sucesso na corrida longa, onde largará na segunda fila com o quarto tempo mais rápido. Vamos conhecer os palpites e odds para o MotoGP em Portugal, que acontece no domingo, 24 de março, às 15h.

MOTOGP PORTUGAL Previsão estranha

–

O regresso de Marc Márquez ao topo é a verdadeira notícia deste fim-de-semana: o entendimento com a sua Ducati está claramente a crescer, como evidenciado pela ultrapassagem final na corrida Sprint sobre Martin. Isto não significa que na prova de domingo, onde a gestão dos pneus também conta, Bagnaia continue a ser o favorito. Seu sucesso pode ser encontrado no tabuleiro às 2,25 na Gazzabet, Netbet e Planetwin365. Márquez ainda está atrás dele: 4,50 na Gazzabet, NetBet e PlanetWin365. Cuidado com o companheiro de equipe de Picco, Enea Bastianini, que está em primeiro lugar na corrida longa: um erro na largada o puniu no sprint, mas não deve ser excluído da lista de favoritos. As probabilidades são de 15 no Gazzabet e NetBet, 14 no PlanetWin365 e 17 no Bet365 para o piloto oficial da Ducati.