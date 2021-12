Dia de Natal da NBA: Steve Curry leva Golden State ao sucesso sobre Phoenix

PHOENIX SUNS-GOLDEN STATE WARRIORS (Mesa)

A história da primeira metade entre o Phoenix Suns e o Golden State Warriors

Os guerreiros começam fortes e começam fortes Steve Curry: número 30 graus 11 pontos com um hat-trick nos primeiros quatro minutos A partir da partida, os convidados constroem imediatamente uma vantagem de 6 comprimentos (20-14). As leituras e a energia em ambos os lados do campo de inspiração também são cruciais Draymond Green (6 assistências, 2 roubos de bola e um bloqueio apenas no primeiro quarto)E Também atingido pelo arco. O start-up mais produtivo para Suns é Deandry Eaton, que confirma seu veneno sob a cesta no papel de registro 8 pontos 4/5 para o tiro Nos primeiros 12 minutos. 8 pontos também para Chris Paul. Golden State fecha o primeiro trimestre no Plus 6 (33-27).

Continue jogando melhor os guerreiros no início Segundo quartoSteve e seus amigos Eles também defendem muito limites acima de tudo Devin Booker nas sombras Na primeira parte do jogo, comecei com 1/5 de tiro ruim. Em vez disso, faz 2/2 de um arco Michael Bridges Para manter o sol em contato. Em vez disso, todos eles marcaram para Steve Kerr, com nove jogadores do Golden State já pontuando quatro minutos do segundo tempo. Porém, no meio do palco Defesa dos anfitriões aumenta, que – com Curry no banco – encontre um Ultrapassagem na 43-42 Com outra cesta de baixo iTunes (14 pontos e 5 rebotes no primeiro tempo). Booker também se levanta e Carrie responde de novo (que costuma cometer alguns erros à distância), com a ajuda de Payton de 12 pontos na primeira metade. Mas Chris Paul (16 etapas) achar Triplo na expiração Da primeira metade a 62-58 Suns.