Tênis, Miami: Dimitrov derrota Zverev e desafiará Sinner

o jogo

–

Uma partida incrível que forçou os presentes no Hard Rock Stadium a fazer mais do que “oooooh”. Acima de tudo, as maravilhas de Grigor Dimitrov que, depois de ultrapassar Carlos Alcaraz ao sair do caminho de Jannik Sinner e permitir-lhe correr para o segundo lugar, provou que está a ter uma segunda juventude extraordinária. A fisicalidade, os remates, a confiança, um jogador para quem a consistência sempre foi o seu calcanhar de Aquiles. A partida foi bastante disputada, com um primeiro set onde houve break points de ambos os lados, mas com o melhor búlgaro transformando-o em set point e fechando em 6-4. No segundo set, o búlgaro voltou a ser agressivo, salvando-se de uma pausa logo no início e passando de 30-0 para 30-30 no sexto game, com o alemão sacando. Pelo contrário, no sétimo é Sasha quem se aproxima da vantagem de 40-0, mas um belo forehand de Grisha impede as suas ambições. O risco é do alemão no 5-4, e do 0-30 ele se recupera e segura o 5-5 no jogo seguinte, é Zverev quem recupera a vantagem. Dimitrov está a dois match points de distância, mas o número 5 do mundo vence o desempate ao subir para 4-1 e depois fechar. Tudo seria repetido no terceiro set, em um set ainda muito acirrado, onde o equilíbrio foi quebrado no fatídico sétimo game, quando o ex-número 3 do mundo, búlgaro, ganhou uma pausa para assumir a liderança por 4-3 e depois fechou segurando o saque. em zero para o 6-4 final.